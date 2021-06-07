Firari Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldığı iddia edilen Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı: Hâkim ve savcıları araştırın yüzde 25'i benden daha pahalı arabaya biner

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in firari Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldığını iddia ettiği Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "Bütün her şey ortaya çıkacak. Kalmışsam o dönem otelin sahibi kimdir bir araştırın bakalım. Ben kendimden eminim" açıklamasını yaptı. Toklu, Korkmaz'ı tanımadığını söyledi.

"Bütün belgeleri ortaya koyacağım"

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Toklu, Peker'in iddialarının asılsız olduğunu söyleyerek yarın konuya ilişkin olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve bütün gerçeği belgeleriyle açıklayacağını kaydetti. Toklu, "Adalet Bakanlığı'na izin için başvurdum, yanıt gelince yarın açıklama yapacağım. Bütün belgeleri ortaya koyacağım" dedi.

Toklu, "Otelde kaldınız mı?" sorusuna "Bütün her şey ortaya çıkacak. Kalmışsam o dönem otelin sahibi kimdir bir araştırın bakalım. Ben kendimden eminim" yanıtını verdi.

"Hâkim ve savcıları araştırın yüzde 25'i benden daha pahalı arabaya biner"

Sezgin Baran Korkmaz'ı tanımadığını söyleyen Toklu, Sedat Peker'in dile getirdiği lüks cipe bindiği iddialarına ilişkin olarak ise "O araba 2014 model. Üç yıl önce aldım, 300 bin lira değerinde. Hâkim ve savcıları araştırın yüzde 25'i benden daha pahalı arabaya biner. Daha geçen hafta tamirden çıkardım." diye konuştu.

"Aileden durumum iyi"

"Aileden durumum iyi" diyen Toklu, "Karaman'da araştırın, babamdan enerji, akaryakıt, gıda işleri kaldı. Toklu petrol örneğin" ifadesini kullandı.

"Sezgin Baran Korkmaz adlı şahsı tanımam"

Toklu şunları kaydetti:

"Sezgin Baran Korkmaz adlı şahsı tanımam, hiçbir ilgim de yoktur. Onunla ilgili bir karar vermiş de değilim. Zaten 22 Temmuz 2016'dan beri bu tür davalara bakmıyorum. Bu şahsın böyle bir davası da yok. Kendisinin şirketi İstanbul'da.

"Bakan Soylu ile tek kare fotoğrafım çıkmaz, tanışıklığım yok"

Toklu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da tanımadığını belirterek, "Hiçbir yerde oturmuşluğum, tanışıklım yok, tek kare fotoğrafım çıkmaz" dedi.

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, SBK Holding'in sahibi firari Sezgin Baran Korkmaz'ın Bodrum'daki otelinde bedava ağırlanan hâkim ve savcılar olduğunu söyledi. Peker, "Hani lan faturalarınız? Suit odada kalıyorsunuz, 100 bin lira yapıyor, lan sizin maaşınız kaç para, hani fatura. Hangi savcı hangi hâkim kaldı hepsinin listesi bende." dedi.

Peker, yayımladığı 9. videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Korkmaz'a "Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık" dediğini öne sürerken Korkmaz'ın oteline giden bazı isimlere de yer verdi.

Peker, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Koruma Dairesi Başkanı Ekrem Güler, HaberTürk TV sunucusu Veyis Ateş, Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'nın otelde tatil yaptığını söyledi. Söz konusu iddiaya ilişkin açıklama yapan Kütahyalı, "Sezgin Baran Korkmaz'ın misafiri değildim, alakam ve muhabbetim yok" açıklamasını yaptı.

Sezgin Baran Korkmaz kimdir?

Risk sermayesi şirketi SBK Holding'in kurucu CEO'su. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, uluslararası kara para aklama suçlamasıyla aranan Korkmaz'ın Türkiye'deki şirketlerine ve tüm mal varlığına mahkeme tarafından el konuldu.

ABD'nin Utah Eyaleti'nde vergide sahtecilik yapmaktan ceza almış bir şirketle de ilişkisi mevcut. Operasyondan kısa süre önce yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ve yurt dışına gitti. 6 Kasım'da, Yargıtay'a 27 Kasım'da üye seçilen İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan henüz görevindeyken, Korkmaz'ın malvarlıklarına el koyma kararı, İstanbul Başsavcılığı tarafından resen kaldırıldı. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği de başsavcılığın başvurusu üzerine, 17 Kasım'da, Korkmaz hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. Korkmaz, bu şekilde yurt dışına gitti.

Sedat Peker, yayınladığı son videoda Sezgin Baran Korkmaz'ın oteline ve 45 milyon dolarına İçişleri Bakanlığı üzerinden "çöküldüğünü" iddia etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Korkmaz'a "Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak" dediğini öne sürdü.

TIKLAYIN | Sedat Peker'den 9. video | "Süleyman, Sezgin Baran Korkmaz'a 'Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık' dedi"

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