Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, iş insanlarından ‘üstün hizmet’ belgesi almış

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in lüks otelde konaklama ve lüks araçlara binme iddialarıyla gündeme getirdiği Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'nun Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı'ndan (TÜSİAV) “Üstün Hizmet ve Başarı Belgesi” aldığı ortaya çıktı. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ise Esat Toklu’nun makamında Uğur Sucu’yu ağırladığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Peker, Toklu’nun firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz‘ın Bodrum’daki lüks otelinde kaldığını öne sürmüş; Peker hakkında suç duyurusunda bulunan Toklu ise “Otelde kaldığını ancak 35 bin TL ödeme yaptığını” savunmuştu.

İş insanlarından üstün hizmet ödülü

ankaragazetecisi.com‘dan Alican Uludağ'ın haberine göre, Esat Toklu’nun Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı’ndan “Üstün Hizmet ve Başarı Belgesi” aldığı ortaya çıktı. Ödül, TÜSİAV Yönetim Kurulu üyesi, Avukat Burak Aslanpınar tarafından Toklu’ya verildi.

Ödül taktimi sırasında diğer Vakıf Başkanı Veli Sarıtoprak, TÜSİAV Platformlar Koordinatörü & Hukuk Platformu Başkanı Celalettin Solmaz, TÜSİAV Sanayi ve Ticaret Platformu Başkanı, Anadolu ASİAD Ankara Temsilcisi Avukat Temel Eken, ASİAD Genel Sekreteri Çetin Çataloğlu gibi isimler yer aldı.

CHP'li Taşçıer, Toklu ile Sucu'nun makamdaki fotoğrafını paylaştı

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ise Esat Toklu’nun makamında Uğur Sucu’yu ağırladığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

“Bir de şöyle ek yapayım. Esat Toklu, TOGO Kuleleri'ni yapan şirketin patronunu makamında ağırlamayı da eksik etmiyor. ‘Sevgili abim’ diye anılacak kadar bir yakınlık da var. Toklu'nun başında bulunduğu İstinaf, bu kulelerle ilgili bazı kararlar almıştı...”

Taşçıer, TOGO Kuleleri ortakları ile Esat Toklu'nun açılışta birlikte yer aldığı fotoğrafı da paylaştı.

Doğum günü partisinden de görüntüler ortaya çıkmıştı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da Peker’in hakkında iddialarda bulunduğu Esat Toklu’nun, TOGO Kuleleri’ni yapan firmalar arasında yer alan Sucu Grup'un patronu Uğur Sucu’nun doğum günü partisine katıldığını iddia ederek bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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