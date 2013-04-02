T24 LogoT24 Logo
Gündem

Savcılığa göre, Özal zehirlenerek öldürüldü

Adli Tıp belirleyemedi ama Ankara Savcılığı'nın iddiasına göre 8. Cumhurbaşkanı Özal zehirlenerek öldürüldü

02 Nisan 2013 22:01

Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın iddiasına göre 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın öldürüldüğü de, cinayet yöntemi de belli. Savcılığın, Özal'ın ölümüne dair ifadesi alınan şüpheliye yönelttiği soru şöyle: "8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlenmek suretiyle öldürülmesi suçuna iştirak ettiğiniz sonucunu varılmıştır. Bu suçlama ile ilgili ifade veriniz."

Ankara Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin, geçtiğimiz günlerde Özal’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ergenekon davasının sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün "şüpheli" sıfatıyla ifadesini aldı. İfade İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen talimatla alındı. Talimat kapsamında Ankara’dan İstanbul’a sorular gönderildi.

 

'Emekli Tuğgeneral şüpheli'

 

Aynı soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu rapor düzenleyerek ‘ mevcut bilgi ve bulgular ile kesim ölüm sebebinin tespit edilememiştir" demişti. Bu raporun evrakları arasında girdiği soruşturmayı sürdüren savcılık, şüpheli Ersöz’e sorulması için gönderdiği sorularda Özal’ın öldürüldüğünü belirtti. İfade tutanağında “Soruşturma kapsamında ‘Görevde bulunan Cumhurbaşkanına suikast ve Cumhurbaşkanını öldürmek’ suçlarından şüpheli olarak ifadenize başvurulmak için burada bulunmaktasınız" denildi.

 

'Organize şekilde işlenen cinyete kurban gitti'

 

Cumhurbaşkanı'nın köşkte rahatsızlandığını, kendisine müdahale edecek doktorun bulunmadığının belirtildiği ifade tutanağında, “Merhum Cumhurbaşkanının belirtilen tarihte Cumhurbaşkanlığı Köşkünde rahatsızlanarak vefat etmesi sürecindeki olaylar ve temel konularda ifadeler arasındaki çelişkiler gözetildiğinde merhum Cumhurbaşkanı' nın organize bir şekilde işlenen cinayeti kurban gittiği yönünde kuvvetli şüpheler bulunmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Malatya Zirve Yayınevi davasında ifade veren İlker Çınar isimli şahsın ‘Özal’ın öldürüldüğüne’ ilişkin anlatımlarının da yer aldığı tutanakta, ölümün ardından otopsi yapılmadığı için günümüzde Özal’ın kesin ölüm nedeninin tespit edilemediği yönündeki Adli Tıp Raporu’na da atıf yapıldı.

 

'Özal'ın zehirlenerek öldürülmesi şuçuna iştirak'

 

İfade tutanağında Ersöz’e, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Ergenekon davasında hükümeti yıkmaya teşebbüs suçlamasıyla yargılandığı hatırlatılarak, “İçerisinde faaliyet gösterdiğiniz yasadışı silahlı terör örgütünün faaliyeti kapsamında 17 Nisan 1993 tarihinde Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın zehirlenmek suretiyle öldürülmesi suçuna iştirak ettiğiniz sonucunu varılmıştır. Bu suçlama ile ilgili ifade veriniz?ö denildi. Şüpheli Levent Ersöz ise suçlamaları kabul etmedi. Yaklaşık üç saat süren ifade işlemi, Ersöz’ün tedavi gördüğü Çapa Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

ETİKETLER

turgut özalankara savcılığıifadezehirlenme

İlgili Haberler

Turgut Özal'ın oğlu Efe Özal: Zehir bulunsa da sonuç çıkmayacak

Turgut Özal'ın oğlu Efe Özal, babasının mezarının açılmasıyla ilgili olarak, 'Mezarın açılması, vefat edilmiş birisinin rahatsız edilmesi benim tüm temel ilkelerime ve inancıma çok ters geliyor' dedi

Turgut Özal'ın cenazesi devlet töreniyle Adli Tıp'a gönderildi

Ölümüyle ilgili olaark yürütülen soruşturmada 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabri açıldı

Turgut Özal'ın saç teli, savcılığa teslim edildi

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, babasının saç telini, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti.

Hurşit Tolon, Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili ifade verdi

Tolon, sabah saatlerinde İstanbul’dan Ankara’ya getirildi

Ahmet Özal savcılığa bilgi verdi

Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, savcılığa bilgi verdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24