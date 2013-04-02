Savcılığa göre, Özal zehirlenerek öldürüldü

Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın iddiasına göre 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın öldürüldüğü de, cinayet yöntemi de belli. Savcılığın, Özal'ın ölümüne dair ifadesi alınan şüpheliye yönelttiği soru şöyle: "8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlenmek suretiyle öldürülmesi suçuna iştirak ettiğiniz sonucunu varılmıştır. Bu suçlama ile ilgili ifade veriniz."

Ankara Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin, geçtiğimiz günlerde Özal’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ergenekon davasının sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün "şüpheli" sıfatıyla ifadesini aldı. İfade İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen talimatla alındı. Talimat kapsamında Ankara’dan İstanbul’a sorular gönderildi.

'Emekli Tuğgeneral şüpheli'

Aynı soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu rapor düzenleyerek ‘ mevcut bilgi ve bulgular ile kesim ölüm sebebinin tespit edilememiştir" demişti. Bu raporun evrakları arasında girdiği soruşturmayı sürdüren savcılık, şüpheli Ersöz’e sorulması için gönderdiği sorularda Özal’ın öldürüldüğünü belirtti. İfade tutanağında “Soruşturma kapsamında ‘Görevde bulunan Cumhurbaşkanına suikast ve Cumhurbaşkanını öldürmek’ suçlarından şüpheli olarak ifadenize başvurulmak için burada bulunmaktasınız" denildi.

'Organize şekilde işlenen cinyete kurban gitti'

Cumhurbaşkanı'nın köşkte rahatsızlandığını, kendisine müdahale edecek doktorun bulunmadığının belirtildiği ifade tutanağında, “Merhum Cumhurbaşkanının belirtilen tarihte Cumhurbaşkanlığı Köşkünde rahatsızlanarak vefat etmesi sürecindeki olaylar ve temel konularda ifadeler arasındaki çelişkiler gözetildiğinde merhum Cumhurbaşkanı' nın organize bir şekilde işlenen cinayeti kurban gittiği yönünde kuvvetli şüpheler bulunmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Malatya Zirve Yayınevi davasında ifade veren İlker Çınar isimli şahsın ‘Özal’ın öldürüldüğüne’ ilişkin anlatımlarının da yer aldığı tutanakta, ölümün ardından otopsi yapılmadığı için günümüzde Özal’ın kesin ölüm nedeninin tespit edilemediği yönündeki Adli Tıp Raporu’na da atıf yapıldı.

'Özal'ın zehirlenerek öldürülmesi şuçuna iştirak'

İfade tutanağında Ersöz’e, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Ergenekon davasında hükümeti yıkmaya teşebbüs suçlamasıyla yargılandığı hatırlatılarak, “İçerisinde faaliyet gösterdiğiniz yasadışı silahlı terör örgütünün faaliyeti kapsamında 17 Nisan 1993 tarihinde Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın zehirlenmek suretiyle öldürülmesi suçuna iştirak ettiğiniz sonucunu varılmıştır. Bu suçlama ile ilgili ifade veriniz?ö denildi. Şüpheli Levent Ersöz ise suçlamaları kabul etmedi. Yaklaşık üç saat süren ifade işlemi, Ersöz’ün tedavi gördüğü Çapa Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi.