Ahmet Özal savcılığa bilgi verdi

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, babasının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir kez daha savcıyla görüştü. Özal, ''Bilinen olaylarla ilgili bilgileri ifade haline dönüştürdük'' dedi.



Ankara Adliyesi'nde babasının ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında bir kez daha savcıya bilgi veren 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özal, Adli Tıp raporuna karşın babasının zehirlendiği iddiasında ısrarlı; yeni bir inceleme için Turgut Özal'a ait saç tellerini savcılığa teslim etmişti.

Ahmet Özal görüşme sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Eksik bilgiler var mı onlar soruldu. Bilinen olayları ifade haline dönüştürdük. Bazı konularda yeni bazı bilgiler istendi benden. Onlarla ilgili de yeni hazırlık yapacağım ve savcıya ileteceğim. Zamanaşımı konusu söylenmedi ama bir 10 sene daha uzadığını duydum. Yani 30 yıla çıktı. Zaten Eşref Bitlis'in savcısı da 'zamanaşımını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarınca uygulayacağım' dedi. Bana göre bundan sonra faili meçhullerde zamanaşımı yasa olarak da kaldırılacak. Çünkü doğru o değil. Kaldırılması lazım.''

Soruşturmanın ne aşamada olduğunun sorulması üzerine de Özal, bu konuda herhangi bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Özal, "Savcı ifadeye mi çağırdı sizi?'' sorusuna ise ''Hayır, bilgime başvurmak için çağırdı. 1988'de bir uçak kazası var, onla ilgili bilgi verdim'' karşılığını verdi.

Bu arada dün de, Ergenekon ve Zirve Yayınevi davasının tutuklu sanığı emekli Orgeneral Hurşit Tolon 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümüyle ilgili savcıya 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti.

Özal'ın zehirlenerek öldürüldüğü iddiasıyla başlatılan soruşturmada merhum Cumhurbaşkanının naaşından alınan numunelerle ve saçları üzerinde toksik inceleme yapılmış, ancak zehirlendiği yönünde bir bulguya ulaşılamamıştı.