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Hurşit Tolon, Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili ifade verdi

Tolon, sabah saatlerinde İstanbul’dan Ankara’ya getirildi

31 Mart 2013 13:45

Ergenekon davasının tutuklu sanığı emekli Orgeneral Hurşit Tolon, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümüyle ilgili "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.
 
"Ergenekon" davası kapsamında tutuklu bulunan emekli Orgeneral Hurşit Tolon, sabah saatlerinde İstanbul’dan Ankara’ya getirildi.

Tolon’un merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında daha önce de "Ergenekon" sanıklarından Levent Ersöz’ün ifadesi alınmıştı.

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