Turgut Özal'ın cenazesi devlet töreniyle Adli Tıp'a gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma üzerine 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın mezarı ölümünün üzerinden 19 yıl sonra açıldı. Özal'ın cenazesi mezardan çıkarıldıktan sonra Türk bayrağı sarılmış tabuta konularak polislerin omuzlarında taşındı ve cenaze nakil aracıyla Adli Tıp'a gönderildi.

Anıt mezarın saç levhalarla kapatılan bölümüne giren bir iş makinesi ve ''hilti'' adı verilen aletlerle lahit kırdı. Anıt mezarın kırılması işleminde, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı ellerinde kazma ve kürek bulunan yaklaşık 10 kişilik ekip de çalıştı.

Turgut Özal'ın cenazesinin çıkarılması işleminde İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Oktay Erdoğan'ın başkanlığında; Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce ile bir adli antropolog, bir jeoloji mühendisi, kimya ihtisas dairesinden bir kişi, morg ihtisas dairesinden 3 kişi çalıştı.

Çalışmalarda Özal ailesinin avukatı da hazır bulundu. Ancak daha önce çalışmaları yerinde inceleyeceğini açıklayan Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal mezarlığa gelmedi.

Basın mensupları, daha önce sac levha ile kapatılan anıt mezardaki çalışmaları görüntüleyemezken, iş makinelerinin girişi için açılan bölüm de üzerinde ''Polis-Olay Yeri İnceleme'' yazılı branda ile kapatıldı.

'Cesede ulaştık her şey planlandığı gibi'

Anıt mezardaki çalışmaları inceleyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, Özal'ın naaşına 12.15 sıralarında ulaşıldığını belirterek, ''Ceset yerinde, üzerini kaldırdık. Bundan sonra ceset alınacak Adli Tıp Kurumu'nda incelenecek. Her şey planlandığı gibi oldu, herhangi bir aksama yok'' dedi.

Hafta sonuna doğru aileye teslim edilecek

Cenazeyi hafta sonunda aileye teslim etmeye çalışacaklarını belirten Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce ise şöyle konuştu:

“Cenaze Adli Tıp Kurumu'na geldikten sonra çalışmamıza orada devam edeceğiz. Beklentimiz cenazeyi cuma veya cumartesi günü aileye teslim etmek. Analizler bittikten sonra raporlama sürecini Cumhuriyet Başsavcılığı'na ileteceğiz, açıklamayı da onlar yapacak.''

'Cenaze incelemeye uygun'

İnce, bir gazetecinin ''Cenaze ne durumda?'' sorusunu ''Onunla ilgili müsaade ederseniz bilgi vermeyeyim'' diye yanıtladı.

''Cenazenin şu anki durumu incelemeye uygun mu? '' sorusuna İnce ''İncelemeye uygun'' karşılığını verdi.

Devlet töreniyle çıkartıldı

Turgut Özal'ın cenazesi, 8 saatlik çalışmanın ardından mezardan çıkartıldı. Türk bayrağına sarılı çinko kaplı tabut, askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı.

Tabut, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ait cenaze aracına konularak, Adli Tıp Kurumu'na götürülecek.

Rapor kamuoyuna açıklanacak

Kimya İhtisas Dairesi'nde yapılacak toksikolojik analiz için de mezarlıktan örnekler alınacak. Bu örnekler hem cenazenin konulduğu yerden hem toprağın altında yaklaşık 40 ila 60 santimetrelik bölümden hem de mezarın değişik yerlerinden alınacak.

Adli Tıp Kurumu'nda, öncelikle DNA testi ve otopsi yapılacak. Daha sonra olgulardan alınan örnekler, laboratuvarlara götürülecek ve travmatik, patolojik bulgu olup olmadığı araştırılacak.

Adli Tıp Kurumu, cenazeden örnekleri aldıktan sonra cenazeyi bir kaç gün içinde teslim edecek. Bu sürede Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda herkesin girip çıkamayacağı bir yerde korunacak. O odaya girme yetkisi maksimum 5 kişide olacak.

Laboratuvarlarda başta uyutucu, uyuşturucu, insektisitler (böcek öldürücü), ağır metaller olmak üzere akla gelebilecek her maddeye bakılacak.

Bütün örnekler teker teker incelenecek, sonrasında Kimya, Morg ve Biyoloji ihtisas dairelerinin raporları ölüm nedenlerini raporlayan Birinci İhtisas Kurulu'na gönderilecek. Oradaki uzmanlarla bütün süreç göz önüne alınarak, rapor hazırlanacak.

Adli Tıp Kurumu için vefatın üzerinden geçen 19 yıl, çok büyük bir dezajantaj oluşturuyor.

Kurum, raporunda çalışmanın geçen zaman gibi kısıtlılıkları da ortaya koyarak, ne yaptığını, çıkan sonuçları, çıkıyorsa çıkma sebeplerini, çıkmıyorsa çıkmama sebeplerini paylaşacak.

Sonuçlar iki aydan kısa sürede çıkmayacak. İki aydan sonrası için de uzmanın gerekçeleri belirtilecek.