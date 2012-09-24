Özal ailesi mezarın açılmasını istemedi

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, ailece mezarının açılmasını istemediklerini söyledi.



8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla babasının mezarının açılmasına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı ile görüşmek üzere adliyeye geldi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na özel aracıyla gelen Ahmet Özal, binaya girişi sırasında basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu.

Özal, "Ailece mezarının açılmasını istemiyoruz. Dinimiz açısında da doğru bir karar değil. Rahatsız edilmesini istemiyoruz" diye konuştu.

Özal'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın babasının ölümüne ilişkin sürdürdüğü soruşturma kapsamında, inceleme yapılması amacıyla mezarının açılması için gönderdiği talimata ilişkin görüşmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı'dan randevu aldığı öğrenildi.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarının ölümüyle ilgili iddialar üzerine açılmasına karar verilmişti.