Turgut Özal'ın saç teli, savcılığa teslim edildi

Savcılık önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özal, adli tıp raporunu gördüğünü ve babasının zehirlenerek öldürüldüğünün kesin olduğunu söyledi.

Ahmet Özal; "Sadece kemik, saç değil tüm vücut gövde çıktı,iç organlar dahil. Zaten dört tane ayrı zehir iç organlarda bulundu. Talep edildi biz de saçı getirdik. Tüm gövde bulunduktan sonra ben saçın adli tıp açısından çok da değeri olduğunu düşünmüyorum. Tabi ben adli tıp uzmanı değilim. Belki onlara göre vardır." dedi.

"Ben raporu gördüm, zehirlendiği ve öldürüldüğü kesin" diyen Ahmet Özal, 17 Nisan'da davanın zaman aşımına uğrayacağının hatırlatılması üzerine ise, 1997'den beri bunun kavgasını verdiğini ve aylar öncesinde parti genel başkanları ile bu zaman aşımı süresinin değişmesi ile ilgili randevu da talep ettiğini ancak siyasetin hiçbir şey yapmadığını dile getirdi.