DHKP-C operasyonunda vurulan Dilek Doğan hayatını kaybetti...

Sarıyer'e bağlı Küçükarmutlu'daki DHKP-C operasyonu sırasında bir hafta önce vurulan Dilek Doğan, tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenilen Dilek Doğan'ın cenazesi, geniş güvenlik önlemleri altında hastaneden alınarak, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Adli Tıp çevresinde de polis ekiplerinin önlem aldığı görüldü.

25 yaşındaki Dilek Doğan, evlerine yapılan polis baskını sırasında vurulmuş ve ağır yaralanmıştı. Baskın sırasında evde olan Doğan'ın abisi Emrah Doğan, polisin kız kardeşini hedef alarak ateş ettiğini ileri sürmüştü. Dilek Doğan'ın annesi Aysel Doğan, da daha sonra yaptığı açıklamada “Polisler eve ayakkabı ile girdi. Kızım da ‘galoş giyin’ deyince tartışma çıktı. Silah sesi duydum ve kızım yere yığıldı” ifadesini kullandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise arama sırasında evde bulunan kişilerden birinin, polisin silahını almaya yeltenmesi üzerine çıkan kargaşada göğsünden vurulduğu belirtilmişti.

İnsan Hakları Derneği, konuya ilişkin yaptıkları araştırma sonrasında hazırladıkları raporda Dilek Doğan'ı vurduğu iddia edilen polisin Doğan’ın annesine dönerek “Bak kızını oğlun vurdu” dediğini kayda geçirdi.