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"Polis tarafından vurulan Dilek Doğan hakkında, yaralanmasının ardından soruşturma başlatıldı"

Doğan'ın "kazayla" vurulduğunu açıklayan Emniyet, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda "şüpheli" sıfatıyla kaydının olduğunu belirtmişti

20 Ekim 2015 22:27

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Sarıyer’de DHKP-C’ye yönelik olarak düzenlediği operasyon sırasında polisler tarafından vurulan Dilek Doğan hakkında, operasyondan saatler sonra "Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu" tarafından şüpheli sıfatıyla işlem yapıldığı iddia edildi.

Dilek Doğan'ın vurulmasına ardından yaptığı açıklamada, Dilek’in polis kurşunuyla vurulduğunu kabul eden Emniyet, babasının "galoş giyin, sonra girin" sözlerinin ardından silah sesi duyulduğu iddiasının aksine olayın arbede sırasında yaşandığını öne sürmüştü. Doğan'ın annesi Aysel Doğan ise “Polisler eve ayakkabı ile girdi. Kızım da ‘galoş giyin’ deyince tartışma çıktı. Silah sesi duydum ve kızım yere yığıldı” iddiasında bulunmuştu. 

Emniyet kaynakları ayrıca, Dilek Doğan’ın, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda "şüpheli" sıfatıyla kaydının olduğunu açıkladı. Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Ebru Timtik ise bu kaydın bulunduğu soruşturmanın, Doğan vurulduktan sonra açıldığını öne sürdü. Timtik, “Sabah saat 4'te Dilek vuruluyor. Sonra da soruşturma başlatılıyor. Bu, polisin kendisini kurtarma operasyonu olarak görülebilir” dedi.

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