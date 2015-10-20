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Polis tarafından vurulan Dilek Doğan için eylem yapan grup gözaltına alındı

Sarıyer'deki polis operasyonu esnasında vurulan Doğan'ın tedavisi devam ediyor

20 Ekim 2015 20:48

Sarıyer’de DHKP-C’ye yönelik olarak düzenlenen operasyonlar sırasında polis tarafından vurulan ve yoğun bakımda olan Dilek Doğan için hastane önünde oturma eylemi yapan gruba müdahale eden polis, eylemcileri gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yapılan terör operasyonu sırasında göğsünden vurulan Dilek Doğan'ın Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Dilek Doğan'ın polis tarafından vurulmasını protesto eden bir grup, saat 14.30 sıralarında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde pankart açarak oturma eylemi yaptı. Polis gruba 'Burada basın açıklaması yapmak yasak' diyerek pankartı toplamaya çalıştı. Grup pankartı vermeyince polis müdahale etti. Yaka paça gözaltına alınan eylemciler yerlerde sürüklendi. Gözaltına alınan eylemciler arandıktan sonra plastik kelepçe takılarak gözaltı aracına konularak polis merkezine götürüldü.

 

Ne olmuştu?

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer’de DHKP-C’ye yönelik olarak düzenlenen operasyonlar sırasında Dilek Doğan’ın polis kurşunuyla vurulduğunu kabul etmiş ancak babasının "galoş giyin, sonra girin" sözlerinin ardından silah sesi duyulduğu iddiasının aksine olayın arbede sırasında yaşandığını öne sürmüştü.

Dilek Doğan’ın annesi Aysel Doğan ise "Yalan yanlış yazmasınlar. Çocuğuma bombacı, terörist demesinler.  Çocuğum gözümün önünde ayağımın önüne düştü çocuğum. Ben o polisi görsem tanırım. Gençten bir polis değildi. Yaşlı bir polisti. Genç olsa tecrübesiz bir polisti, derim ama yaşlı bir polisti. Ben çocuğumun gözüne bakmaya kıyamazdım. O kocaman silahı nasıl doğrulttun kızıma? Nasıl kıydın kızıma? Babası abileri bir gün bir tokat atmamışlardı. Üniversiteyi kazandı babası kıyıp uzağa göndermedi. Benim çocuğuma yaptılar başkasına yapmasınlar. O kadar insan öldü. Niye önlemini almadı? Benim evimde bombacı arıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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