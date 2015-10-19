Dilek Doğan nasıl vuruldu? Aile: Polis bilerek vurdu, Polis: Arbede yaşandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer’de DHKP-C’ye yönelik olarak düzenlenen operasyonlar sırasında Dilek Doğan’ın vurulmasına ilişkin açıklama yaptı. Dilek’in polis kurşunuyla vurulduğunu kabul eden Emniyet, babasının "galoş giyin, sonra girin" sözlerinin ardından silah sesi duyulduğu iddiasının aksine olayın arbede sırasında yaşandığını öne sürdü. Açıklamada "Arama işleminin devam ettiği sırada aile fertlerinin çıkardıkları kargaşa ve aile fertlerinden olan M.D. isimli şahsın operasyon güvenliğini sağlamakla görevli personelin silahını elinden almaya çalışması esnasında yaşanan arbede sonucu ikamette bulunan Dilek D. göğsüne isabet eden tek mermi girişiyle yaralanmıştır" denildi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, 10 Ağustos'ta ABD Başkonsolosluğu'na yönelik DHKP/C Terör örgütü tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırının firari şüphelisi H.R.K'nin yakalanabilmesi ve muhtemel başka bir silahlı eyleminin önlenebilmesi amacıyla 18 Ekim'de 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Hedef şahsın bulunabileceği adreslerden biri olarak değerlendirilen ve ilimiz Sarıyer ilçesinde bulunan bir adrese polis tanıtıcı yelekler giyilerek, yeterli sayıda kuvvet ile gelinmiş, ikamet çevresinde gerekli çevre emniyeti alınarak söz konusu ikamete girilmiş, görevli arama ekipleri tarafından galoş ve eldiven giyilmek suretiyle usulüne uygun şekilde, aile fertlerinin ve hazırunun katılımıyla arama işlemine geçilmiştir.



Arama işleminin devam ettiği sırada aile fertlerinin çıkardıkları kargaşa ve aile fertlerinden olan M.D. isimli şahsın operasyon güvenliğini sağlamakla görevli personelin silahını elinden almaya çalışması esnasında yaşanan arbede sonucu ikamette bulunan Dilek D. göğsüne isabet eden tek mermi girişiyle yaralanmıştır. Yaralı şahıs olay yerinde bulunanlar tarafından hastaneye intikal ettirilmiştir. Söz konusu olay ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

Polisle pankart gerginliği

Dilek Doğan.’ın durumu ile ilgili hastane önünde yapılan basın açıklaması sonrası polis ile grup arasında, pankartın kaldırılması konusunda tartışma yaşandı. Polis, pankartı almak için gruba müdahale etti, bu sırada bir polisin tabancasının yere düşmesi korkuya neden olurken, bayılan bir kadın acil servise kaldırıldı.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde Dilek Doğan için saat 14.00’te yapılan basın açıklamasının ardından polis açılan pankartın kaldırılmasını istedi. Grubun pankartın kaldırılmaması ve oturma eylemine geçilmesi üzerine polis, müdahale etti. Pankartı almaya çalışan polisler ile eylemciler arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede sırasında bir polis memurunun tabancası yere düştü. Tabanca polisler tarafından hemen yerden alındı. Dilek Doğan’nin teyzesi Yaylagülü Doğan. bayıldı. Bayılan kadın yakınları tarafından acil servise götürüldü.

Anne Aysel D.: Çocuğuma bombacı, terörist demesinler

Dilek Doğan’ın annesi Aysel Doğan "Yalan yanlış yazmasınlar. Çocuğuma bombacı, terörist demesinler. Çocuğum gözümün önünde ayağımın önüne düştü çocuğum. Ben o polisi görsem tanırım. Gençten bir polis değildi. Yaşlı bir polisti. Genç olsa tecrübesiz bir polisti, derim ama yaşlı bir polisti. Ben çocuğumun gözüne bakmaya kıyamazdım. O kocaman silahı nasıl doğrulttun kızıma? Nasıl kıydın kızıma? Babası abileri bir gün bir tokat atmamışlardı. Üniversiteyi kazandı babası kıyıp uzağa göndermedi. Benim çocuğuma yaptılar başkasına yapmasınlar. O kadar insan öldü. Niye önlemini almadı? Benim evimde bombacı arıyor" dedi.

Avukat: Mahallede gözaltına alınan bir kişi yoktur

Grup adına konuşan avukat Aycan Çiçek "Küçük Armutlu Mahallesine katliam için gidilmiştir. Mahalleden gözaltına alınan bir kişi dahi yoktur. Böyle bir algı yaratmaya, büyük terör operasyonu yaptık demeye çalışıyorlar. Gözaltına alınan iddia edildiği gibi çatışma çıkan herhangi bir durum yoktur. Bize bir tane isim versinler" diye konuştu.

HDP Milletvekilleri Turgut Öker, Ali Kenanoğlu ile CHP Milletvekili Didem Engin, Dilek Doğan’ın ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Dilek Doğan’on sağlık durumu hakkında bilgi alan milletvekilleri hastaneden ayrıldı.