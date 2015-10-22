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Polis tarafından vurulan Dilek Doğan'ın durumu ciddiyetini koruyor

Dilek Doğan'ın vurulmasıyla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor

22 Ekim 2015 20:49

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Sarıyer’de DHKP-C’ye yönelik olarak düzenlediği operasyon sırasında polisler tarafından vurulan ve Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tutulan Dilek Doğan'ın sağlık durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı. Hastaneye geldiği anda yaklaşık 10 dakika kalbi durduğu bildirilen genç kızın beyninde bu nedenle ödem oluştuğu belirtildi. 

DHA'nın haberine göre, İstanbul Sarıyer'deki operasyonda polisler tarafından vurulan Dilek Doğan'ın doktorlarının, önümüzdeki bir hafta içinde, herhangi bir müdahalede bulunmadan ödemin kendi kendine yok olmasını beklediği öğrenildi.   

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sarıyer Küçük Armutlu'da 18 Ekim Pazar günü düzenlenen operasyonda, Dilek Doğan'ın polis tarafından göğsünden vurulmasıyla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyyor. Operasyonda görev alan polislerden bir bölümünün ifadesi alınırken, soruşturmaya yürüten savcılığın önümüzdeki günlerde Doğan ailesinin de ifadesine başvuracağı öğrenildi.

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