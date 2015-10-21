Polis tarafından vurulan Dilek Doğan'ın babası: Yaşam mücadelesi veriyor ama yaşayacak durumda değil

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Sarıyer’de DHKP-C’ye yönelik olarak düzenlediği operasyon sırasında polisler tarafından vurulan Dilek Doğan'ın babası Metin Doğan, “Biz kızımızın bugün uyandırılacağı ümidiyle geldik. Ama sabah bize verilen bilgi beyninde ödem oluşmuş. Ölüm tehlikesi var" dedi.

Kızının sağlık durumu ile ilgili bilgi veren baba Metin Doğan, “Doktorlar bugün uyandırılacağını söyledi. Bugün umutla hastaneye geldik. Ancak sabahleyin bize beyninde ödem oluştuğu bilgisini verdiler. Beynin çalışmama ihtimali var. Ben yanına girdim. Eline, ayağına dokundum. Hiçbir karşılık vermedi. Şu an ölüm tehlikesi var. Yaşam mücadelesi veriyor ama yaşayacak durumda değil. Yaşayacak diyorlar. İnşallah kızımız yaşar" dedi.

Dilek Doğan'ın amcası Hasan Doğan da, “Ben bu sabah yeğenimi yoğun bakımda gördüm. Makinelere bağlı olarak yatıyor" dedi. Amca, "Bilinci açık mı, size tepki verdi mi?" sorusuna, “İşaret vermiyor. Sadece nefes alıp veriyor" yanıtını verdi.

"Kız kardeşim onların iddia ettiği gibi canlı bomba değildir"

Ağabey Emrah Doğan ise “Kız kardeşim onların iddia ettiği gibi canlı bomba değildir. Bizim her zaman umudumuz var. Kız kardeşim kim ne derse desin ölmeyecek. Direnerek kazanacaktır. Dört gündür direniyor. Kız kardeşim buradan sağ salim çıkacaktır. Umudumuz var" diye konuştu.

Hastane önünde yapılan basın açıklaması sonrası oturma eylemine geçen bir grup ise polis tarafından uyarıldı. Eylemciler ile polis arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Bu sırada, Dilek Doğan'ın annesi de polislere tepki gösterdi. Polis ekipleri oturma eyleminin sonlandırılacağı sözü üzerine hastane önünden ayrıldı.

"Dilek Doğan hakkındaki soruşturma, yaralanmasının ardından başlatıldı"

Dilek Doğan'ın vurulmasına ardından yaptığı açıklamada, Dilek’in polis kurşunuyla vurulduğunu kabul eden Emniyet, babasının "galoş giyin, sonra girin" sözlerinin ardından silah sesi duyulduğu iddiasının aksine olayın arbede sırasında yaşandığını öne sürmüştü. Doğan'ın annesi Aysel Doğan ise “Polisler eve ayakkabı ile girdi. Kızım da ‘galoş giyin’ deyince tartışma çıktı. Silah sesi duydum ve kızım yere yığıldı” iddiasında bulunmuştu.

Emniyet kaynakları ayrıca, Dilek Doğan’ın, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda "şüpheli" sıfatıyla kaydının olduğunu açıkladı. Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Ebru Timtik ise bu kaydın bulunduğu soruşturmanın, Doğan vurulduktan sonra açıldığını öne sürdü. Timtik, “Sabah saat 4'te Dilek vuruluyor. Sonra da soruşturma başlatılıyor. Bu, polisin kendisini kurtarma operasyonu olarak görülebilir” dedi.