T24 LogoT24 Logo
Gündem

Star: Dilek D.'nin canlı bombayla resmi var, ailesi DHKP-C’nin en aktif üyeleri

Star'ın DHKP-C operasyonunda vurulan Dilek Doğan hakkındaki iddiası...

Fotoğraf: Star gazetesi

20 Ekim 2015 13:33

Star gazetesi, İstanbul Sarıyer’de DHKP-C’ye yönelik olarak düzenlenen operasyonlar sırasında vurulan ve durumu kritik olan 25 yaşındaki Dilek Doğan hakkında "Dilek D. ve ailesinin DHKP-C’nin en aktif üyesi olduğu ve Dilek D’nin ilk örgütsel faaliyetinin 2011’de olduğu tespit edildi" iddiasında bulundu. Star'ın iddiasına göre, "Dilek D’nin babası, annesi ve 3 kardeşi örgütsel faaliyetlerden tutuklanıp cezaevinde yatmış."

Star'da "Canlı bomba ile fotoğrafları çıktı" başlığıyla yayımlanan haber şöyle:

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik önceki gün 16 adrese yapılan operasyonda yaralanan Dilek D. ile ilgili ilginç bilgiler ortaya çıktı. Olay şöyle gelişti: Polis, 10 Ağustos 2015’de ABD İstanbul Başkonsolosluğu’na düzenlenen silahlı saldırının firari şüphelisi olarak aranan DHKP-C militanı Hatice Ruken Kılıç’ın canlı bomba eylemine hazırlandığını belirledi. Kılıç’ın saklanabileceği 16 adrese operasyon düzenlendi. Hedef adreslerden biri de daha önce canlı bomba Çiğdem Yahşi’nin yakalandığı Sarıyer Armutlu’daki örgüt yandaşı Mehmet D.’nin gecekondusu oldu. Eve gelen ekipler, savcılık kararını göstererek arama başlattı.  
 

Silaha sarıldı

 

Ancak bu sırada arkadaşlarıyla bahçede içki içen Dilek D’nin ağabeyi Mehmet D. (31) polise mukavemette bulundu. Çıkan arbedede Mehmet D, polisin silahını almak istedi. Boğuşmada ateş alan silahtan çıkan mermi, gözetim altında bekleyen Dilek D’ye isabet etti. Hastaneye kaldırılan Dilek D. ameliyat ardından yoğun bakıma alındı.
 

Eylemci çıktı


Bu olayı fırsat bilen örgüt yandaşları ise sosyal medyada, “Polis, örgütle ilgisi olmayan, Şişli’de tezgahtarlık yapan Dilek’i infaz etmek istedi” algısını başlattı. Kara propaganda sonrası İstanbul’un birçok bölgesinde olaylar çıktı. Ancak Dilek D. ve ailesinin DHKP-C’nin en aktif üyesi olduğu ve Dilek D’nin ilk örgütsel faaliyetinin 2011’de olduğu tespit edildi. Ayrıca Dilek D’nin babası, annesi ve 3 kardeşi örgütsel faaliyetlerden tutuklanıp cezaevinde yatmış. 

ETİKETLER

stardilek dhaberaçıklamadhkpcbombalı eylem hazırlığıiçki

İlgili Haberler

DHKP-C operasyonunda vurulan Dilek Doğan'ın durumu kritik

Dilek Doğan'ın gece saatlerinde duran kalbi, tekrar çalıştırılmış

Dilek Doğan nasıl vuruldu? Aile: Polis bilerek vurdu, Polis: Arbede yaşandı

Dilek Doğan, İstanbul'da düzenlenen DHKP-C operasyonu sırasında yaralanmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24