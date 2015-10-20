Star: Dilek D.'nin canlı bombayla resmi var, ailesi DHKP-C’nin en aktif üyeleri

Star gazetesi, İstanbul Sarıyer’de DHKP-C’ye yönelik olarak düzenlenen operasyonlar sırasında vurulan ve durumu kritik olan 25 yaşındaki Dilek Doğan hakkında "Dilek D. ve ailesinin DHKP-C’nin en aktif üyesi olduğu ve Dilek D’nin ilk örgütsel faaliyetinin 2011’de olduğu tespit edildi" iddiasında bulundu. Star'ın iddiasına göre, "Dilek D’nin babası, annesi ve 3 kardeşi örgütsel faaliyetlerden tutuklanıp cezaevinde yatmış."

Star'da "Canlı bomba ile fotoğrafları çıktı" başlığıyla yayımlanan haber şöyle:

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik önceki gün 16 adrese yapılan operasyonda yaralanan Dilek D. ile ilgili ilginç bilgiler ortaya çıktı. Olay şöyle gelişti: Polis, 10 Ağustos 2015’de ABD İstanbul Başkonsolosluğu’na düzenlenen silahlı saldırının firari şüphelisi olarak aranan DHKP-C militanı Hatice Ruken Kılıç’ın canlı bomba eylemine hazırlandığını belirledi. Kılıç’ın saklanabileceği 16 adrese operasyon düzenlendi. Hedef adreslerden biri de daha önce canlı bomba Çiğdem Yahşi’nin yakalandığı Sarıyer Armutlu’daki örgüt yandaşı Mehmet D.’nin gecekondusu oldu. Eve gelen ekipler, savcılık kararını göstererek arama başlattı.



Silaha sarıldı

Ancak bu sırada arkadaşlarıyla bahçede içki içen Dilek D’nin ağabeyi Mehmet D. (31) polise mukavemette bulundu. Çıkan arbedede Mehmet D, polisin silahını almak istedi. Boğuşmada ateş alan silahtan çıkan mermi, gözetim altında bekleyen Dilek D’ye isabet etti. Hastaneye kaldırılan Dilek D. ameliyat ardından yoğun bakıma alındı.



Eylemci çıktı



Bu olayı fırsat bilen örgüt yandaşları ise sosyal medyada, “Polis, örgütle ilgisi olmayan, Şişli’de tezgahtarlık yapan Dilek’i infaz etmek istedi” algısını başlattı. Kara propaganda sonrası İstanbul’un birçok bölgesinde olaylar çıktı. Ancak Dilek D. ve ailesinin DHKP-C’nin en aktif üyesi olduğu ve Dilek D’nin ilk örgütsel faaliyetinin 2011’de olduğu tespit edildi. Ayrıca Dilek D’nin babası, annesi ve 3 kardeşi örgütsel faaliyetlerden tutuklanıp cezaevinde yatmış.