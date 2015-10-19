DHKP-C operasyonunda vurulan Dilek Doğan'ın durumu kritik

İstanbul Sarıyer'de dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen DHKP-C operasyonu sırasında silahla yaralanan Dilek Doğan (25), gece saatlerinde duran kalbi tekrar çalıştırılarak hayata döndürüldü.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Dilek Doğan'ın kalbinin yoğun bakımdayken durduğu, sağlık ekibinin yaptığı müdahale sonucu tekrar çalıştırılarak Dilek'i hayata döndürüldüğü öğrenildi.

CHP'li Erdoğdu: Galoş tartışması sonucu

Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, "Bir arama sırasında genç bir kız polis kurşunuyla çok ağır yaralanmış. Şu an hayati tehlikesi devam etmekte.

Biz yakınları ve görgü tanıklarıyla konuştuk. Bizim öğrendiğimiz; polis bir arama için geliyor. Aramada bir zorluk çıkarılmıyor. Polis içeri giriyor. Sadece içeriye girerken, 'Ayaklarınıza galoş giyin, giymeyin' tartışması çıkıyor. Ve o sırada polisin silahından çıkan bir kurşunla, Şişli'de mağazada çalışan bir emekçi kadın, hiçbir siyasal sabıkası yok, hiçbir siyasal suçu yok, şu an ağır yaralı biçimde, ki az evvel kalbi durdu, tekrar çalıştırılmış" diye konuştu.

"Önüne gelene sıkılmamalı"

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de, Dilek Doğan'ın, kurşunun yakın mesafeden kaburganın hemen altından girip kürek kemiğinden çıkması nedeniyle ağır yaralandığını söyledi. Şeker, "O silahlar önüne gelene sıkılmamalı" dedi.

Genç kızın ağabeyi Emrah Doğan da, "Kız kardeşim biliyorum ki umudu elindedir, bizi bırakmayacaktır" dedi.

Bu arada, polis ekiplerinin hastane önünde akrep ve TOMa ile önlem aldığı görüldü.