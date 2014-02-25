Sarıgül'den ses kayıtlarına: Paranız çok olabilir, ama adam olmazsanız neye yarar

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, seçim çalışmaları kapsamında Zeytinburnu'nda bir düğün salonunda Batmanlılar'la buluştu. Burada konuşan Sarıgül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarına ilişkin, "Bir başbakan oğluna, 'Gelebilirler, basabileler' diyor. Allah kimseyi parayla imtihan etmesin. Allah kimseye haksız kazancı kısmet etmesin. Paranız çok olabilir, makamınız da yüksekte olabilir, ama adam olmazsanız neye yarar" şeklinde konuştu.

Sarıgül'ün açıklamaları şöyle:

"Ülkenin Başbakanı diyor ki, 'Bilal evladım, bu gece eve gelebilirler. Paraları dağıttın mı?' diyor. Bilal de babası Sayın Başbakan Tayyip Eroğan'a diyor ki; 'Baba ben bütün paraları dağıttım.' diyor. O da, 'En son geriye ne kaldı?' diyor. 'Baba bir şey kalmadı.' diyor. 'Senin mi?' 'Hayır baba senin para' diyor. '30 milyon AVRO var şu anda diyor, başka da bir şey yok' diyor. Bir başbakan oğluna, 'Gelebilirler, basabileler' diyor. Allah kimseyi parayla imtihan etmesin. Allah kimseye haksız kazancı kısmet etmesin. Allah hiç birimizin çocuğumuzun kursağından haram para geçirmesin. Allah insanları denemek için ya para verir, ya makam verir. Paranız çok olabilir, makamınız da yüksekte olabilir, ama adam olmazsanız neye yarar"