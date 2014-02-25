MHP'de 'ses kaydı' için Bahçeli açıklama yapacak

MHP Başkanlık Divanı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtları üzerine toplandı. Konuyla ilgili açıklamayı bugün Bahçeli yapacak.
Ses kaydı iddiaları üzerine MHP Başkanlık Divanı olağanüstü toplandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde Başkanlık Divanı üyeleri ile bir araya geldi.
Toplantının sona ermesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, yaptığı açıklamada, Başkanlık Divanı Toplantısı'nda, Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği ileri sürülen ses kayıtlarının değerlendirildiğini belirtti.
Karakaya, konuyla ilgili açıklamayı, bugün Bilecik'te programı olan genel başkanları Devlet Bahçeli'nin yapacağını söyledi.