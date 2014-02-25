MHP'de 'ses kaydı' için Bahçeli açıklama yapacak

Başbakan: Evinde ne var ne yok çıkar Oğlu: 30 milyon daha var, eritemedik

Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen ses kayıtları sosyal medyaya düştü. Başbakanlık, kayıtları yalanlarken, CHP iddialardan yola çıkarak istifa çağrısı yaptı