Sarai Sierra cinayetinde beklenen rapor geldi

Fotoğraf çekmek için geldiği İstanbul ’da, Sarayburnu'ndaki surlarda 21 Ocak 2013 Amerikalı Sarai Sierra'yı öldürdüğü gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan kamuoyunda ‘Laz Ziya’ diye bilinen Ziya Tasalı’nın ceza sorumluluğunun tam olduğu tespit edildi.

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden verilen raporda, “İşlediği öne sürülen suç yönelik ceza sorumluluğunun tam olduğu tıbbi kanaatini bildirir sağlık raporu oy birliği ile verildi” denildi. Hürriyet gazetesinden Ayşegül Usta'nın haberine göre Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hazırlanıp yargılamanın yapıldığı İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen raporda "Ziya Tasalı’da akıl hastalığı ve zayıflığı saptanamadığı, cezai sorumluluğunun tam olduğu" belirtildi.

Uzman doktor Nezih Eradamlar başkanlığındaki 8 kişilik heyetin hazırladığı adli sağlık kurulu raporunda Tasalı’nın 29 Kasım 2013 tarihinde hastaneye yatırıldığı belirtildi. 2 Şubat 2013 yılında Ziya Tasalı’nın işlediği iddia edilen "Nitelikli cinsel saldırı, kasten adam öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme, kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçu esnasında ceza sorumluluğunu etkileyecek herhangi bir akıl hastalığı yada zayıflığının bulunmadığı ifade edildi. Suç tarihinde işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabileceğinin kaydedildiği raporda, "Fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin ve ceza sorumluluğunun tam olduğu oy birliği ile verildi" denildi.

Sarai Sierra’nın ailesinin avukatı Ceren Şarman adliye önünde açıklama yaptı. Avukat Şarman "3 Eylül’deki duruşmadan bu yana sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair raporun gelmesini bekliyorduk. Bu rapor mahkemeye ulaştı. Sanık avukatları Ziya Tasalı’nın akıl sağlığının tam yerinde olmadığını söylemişlerdi. Ancak gelen heyet raporuna göre ve oy birliği ile verilen bu karara göre sanığın suç tarihinde ve hala suçun hukuki, fiili sonuçlarını idrak edebildiği, akıl sağlığının tam olarak yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Yani sanık Ziya Tasalı’nın ceza ehliyeti tamdır ve rapor lehimizedir. Bu rapor davayı etkilemeyecek çünkü ceza ehliyeti tamdır. Biz davanın sonuçlanması için bu raporu bekliyorduk. Önümüzdeki duruşmada da kararın çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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