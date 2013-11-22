T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sarai Sierra'nın annesinin arzusu yerine gelemedi

Fotoğraf çekmek için geldiği İstanbul’da öldürülen ABD’li Sarai Sierra cinayeti ile ilgili ikinci duruşma dün İstanbul 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı

22 Kasım 2013 08:33

Sarai Sierra cinayetinin katil zanlısı ‘Laz Ziya’ lakaplı Ziya Tasalı, maktulenin annesinin istediği deri ceketi çöpe attığını söyledi.

Fotoğraf  çekmek için geldiği İstanbul’da, Sarayburnu’ndaki surlarda 21 Ocak 2013’te öldürülen ABD’li Sarai Sierra cinayeti ile ilgili ikinci duruşma dün İstanbul 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Hürriyet gazetesinden Ayşegül Usta’nın haberine göre,  Sarai Sierra’nın ABD’de yaşayan annesi Bexaida Jimenez’in “Kızımın en sevdiği kıyafet” diyerek geri istediği kahverengi deri ceketi 10 aydır bulunamadı. Sarai Sierra’nın ailesinin avukatı Ceren Şarman eşyaların henüz ulaşılamadığını belirtirken, sanık ‘Laz Ziya’ lakaplı Ziya Tasalı ise cep telefonunu ve bilgisayarı denize attığını, deri ceketi ise tinerciler almasın diye çöpe attığını söyledi.

Hürriyet'te yer alan haberin tamamını okumak için tıklayın

 

ETİKETLER

sarai sierralaz ziyaziya tasalısarayburnuistanbultürkiyeabdcinayetderi ceketson istekhaber

İlgili Haberler

Sarai Sierra iddianemesi açıklandı, Laz Ziya'ya müebbet istendi

İstanbul'da cinayete kurban giden Sarai Sierra adlı ABD'li turistle ilgili iddianame açıklandı. İddianamede tek şüpheli olarak yer alan Ziya T. için ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi

Sarai Sierra'nın ailesinden katiline: Seni bağışlıyoruz

Sarai Sierra'nın ailesi yazdıkları mektupta 'Adalet yerini bulacak ve Sarai’ye karşı işlediğin suçun cezasını çekeceksin' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24