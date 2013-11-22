Sarai Sierra'nın annesinin arzusu yerine gelemedi

Sarai Sierra cinayetinin katil zanlısı ‘Laz Ziya’ lakaplı Ziya Tasalı, maktulenin annesinin istediği deri ceketi çöpe attığını söyledi.

Fotoğraf çekmek için geldiği İstanbul’da, Sarayburnu’ndaki surlarda 21 Ocak 2013’te öldürülen ABD’li Sarai Sierra cinayeti ile ilgili ikinci duruşma dün İstanbul 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Hürriyet gazetesinden Ayşegül Usta’nın haberine göre, Sarai Sierra’nın ABD’de yaşayan annesi Bexaida Jimenez’in “Kızımın en sevdiği kıyafet” diyerek geri istediği kahverengi deri ceketi 10 aydır bulunamadı. Sarai Sierra’nın ailesinin avukatı Ceren Şarman eşyaların henüz ulaşılamadığını belirtirken, sanık ‘Laz Ziya’ lakaplı Ziya Tasalı ise cep telefonunu ve bilgisayarı denize attığını, deri ceketi ise tinerciler almasın diye çöpe attığını söyledi.

Hürriyet'te yer alan haberin tamamını okumak için tıklayın