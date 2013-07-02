Sarai Sierra iddianemesi açıklandı, Laz Ziya'ya müebbet istendi

ABD'li Sarai Sierra cinayetinde iddianame tamamlandı. Şüpheli Ziya Tasalı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Türkiye’ye gelen ABD'li kadın Sarai Sierra'nın 2 Şubat 2013 tarihinde İstanbul Sarayburnu’ndaki surlarda cesedi bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruştura başlattı. Soruşturma kapsamında cinayet zanlısı olarak Laz Ziya lakaplı Ziya T. Cinayet şüphelisi olarak tutuklandı. Yaklaşık 5 aydır devam eden soruşturma sonucunda savcı Hüseyin Kaplan tarafından iddianame hazırlandı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis

İddianamede tek şüpheli olarak yer alan Ziya T.’nin “cinsel saldırı eylemini" gerçekleştiremediği için yaşadığı infaal ile “nitelikli adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar, “nitelikli hırsızlık" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şüphelinin yakalanma sürecinin anlatıldığı iddianamede Ziya T.’nin savcılıkta verdiği iki sayfalık ifadesine yer verildi. Cinayeti işlediği surlarda tiner kullandığını söyleyen Ziya T. O sırada Sierra’yı surların orada gördüğünü ve öpmek istediğini söyledi. Sierra’nın direnmesi üzerine kafasına taşla vurarak öldürdüğünü anlatan Ziya T. Cinayetin ardından 8-9 gün o bölgede yaşadığını hatta polislerin cesedi bulduğu sırada olay yerine 200-300 metre yakınında olduğunu söyledi.

Şüpheli Ziya T. İsminin basında yer alması üzerine ağabeyinin yanına Karabük’e giderek para alıp Suriye’ye gitmek için ayrıldığını söyledi. Kaçak yollarla Suriye’ye gittiğini söyleyen Ziya T. Muhaliflerle birlikte çatıştığını söyledi. Adli Tıp Kurumu’nun tecavüz yok raporunada yer verilen iddianamede Sierra’nın anal bölgesi, göğüs ve boyun bölgesinde şüpheli Ziya T.’ye ilişkin vücut doku örneklerinin de bulunduğu ifade edildi.