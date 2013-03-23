Sarai Sierra'nın öldürülmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

ABD’li Sarai Sierra ile katil zanlısı Ziya T.’nin aynı karede bulunduğu görüntüler ortaya çıktı. Banliyö treninin kamerasına takılan görüntülerde Sierra’ya öldürülmeden birkaç dakika önce, Ziya T. yaklaşırken görülüyor.

Fotoğraf paylaşım sitesi instagram üzerinden çektiği fotoğrafları paylaşan ve gezmek için geldiği İstanbul’da 21 Ocak’ta kaybolan ABD’li amatör fotoğrafçı 33 yaşındaki Sarai Sierra’nın cesedi Sarayburnu surlarındaki bir dehlizde bulunmuştu.

Mehmet Ali Demir'in Vatan'daki haberine göre, Sarai’nin surlara neden gittiği merak konusuyken geçtiğimiz günlerde yakalanan cinayetin katil zanlısı Ziya T., cinayeti itiraf ederek Sarai’yi raylarda gördüğünü söylemişti. "Laz Ziya" lakaplı Ziya T.’nin söylediklerini doğrulayan, ikiliyi olay yerinde alnı karede gösteren görüntüler ortaya çıktı. Ziya T. ifadesinde, “Raylarda gördüğüm kadını Türk zannetmiştim. Turist olduğunu bilmiyordum. Onu öpmek istedim. Bana telefonuyla vurdu. Üzerime gelince bir tane vurdum ve surlara doğru yuvarlandı. Aşağıya indiğimde de bana saldırdı. Ben de başına bir taşla vurdum” diye olayı anlatmıştı.



500 kamera incelendi



Amerikalı kadını kaybolmasının ardından bölgedeki 500’e yakın kamerayı inceleyerek Sarai’yi adım adım izleyen polis onu Sirkeci ve tersi istikametinde giden banliyö trenlerinin yan ayna kameralarında buldu. Seyir halindeki trenlerden alınan görüntülerde 21 Ocak günü saat 13.45 sıralarında raylarda görülen pembe montlu Sierra’nın fotoğraf için raylara çıktığı anlaşıldı. Sarai Sierra’nın daha önce de yaşadığı New York’ta ve Avrupa’da Amsterdam’da da tren yollarını çekerek paylaştığı biliniyordu. Sarayburnu’nda sahil yolundan gezmeye başlayan Sarai’in ilk önce sur kapılarını çektiği daha sonra ise tren yolunu görerek raylara çıktığı belirlendi. Görüntülerde Sierra yürürken katil zanlısı Ziya T.’nin kendisine yaklaştığı görülüyor.