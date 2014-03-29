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Kültür-Sanat

Sanatçılardan TÜSAK'a tepki: Susmayacağız

Antalyalı sanatçılar, TÜSAK'ın kurulmasına yönelik yasa tasarısını protesto ederek, 'Farkında mısınız? Sanat kurumları kapatılıyor' dedi

29 Mart 2014 20:54

Antalya'da senfoni orkestrası, opera ve bale, devlet tiyatrosu sanatçıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde TÜSAK kurulmasına yönelik yasa tasarısını protesto etmek amacıyla Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde bir araya geldi.

Tolga Yıldırım'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alaan haberine göre, ellerinde 'TÜSAK'a hayır, 'Farkında mısınız? Sanat kurumları kapatılıyor' yazılı döviz taşıyan sanatçılar eylemde, 'Karanlığa inat yaşasın sanat', ’Sanat kurumları kapatılamaz’ sloganı attı. Yasa tasarısına alkış ve ıslıkla tepki gösteren sanatçılara, 4x4 RallyRaid, Akdeniz Offroad, 07 Offroad, Antalya Klasik Otomobil Kulüpleri üyeleri de araçlarının kornasını çalarak destek verdi.

 

 

'Akrepler, gaz fişekleri sanatın kapısına nümayiş halde' 

 

Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası Antalya Bölge Şube Başkanı Seyfi Turan, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nün dünyada şenlik olarak kutlandığını, ancak kendilerinin kaygı ve isyan duygusu taşıdığını söyledi. İktidara hakim zihniyetin ülkede sanata tepyekün savaş açtığını savunan Turan, sanat kurumlarının gerici zihniyetin yıkımcı buyruklarıyla karşılaştığına değindi. Sansürün gündelik olay haline dönüştüğünü dile getiren Turan, "Adına TÜSAK denilen bir fetva ile cumhuriyetin gözbebeği sanat kurumları için idam fermanı düzenlendi. Dozerler, TOMA'lar, gaz fişekleri akrepler ve çiyanlar özgür düşüncenin, bilimin, sanatın kapısında nümayiş halde" diye konuştu.

 

'Susmayacağız'

 

Sanat kurumlarının yok edilme girişimine sonuna kadar karşı çıkacaklarını vurgulayan Turan,"Susmayacağız. Çünkü sanatçı son sözü karanlığa bırakmaz. Er ya da geç yurdumuzda bilim ve sanat özgür, kurumları özerk olacaktır" dedi. Turan, basın açıklamasında okuduğu ’27 Mart Dünya Tiyatro Günü Alternatif Bildirisi' başlıklı bildiriyi sanatçı Yücel Erten’in hazırladığını belirtti. Turan, 18 Mart’tan itibaren TÜSAK yasa tasarısına karşı başlattıkları eylem ve etkinliklerin ilk etabının sona erdiğini dile getirdi. Eylemde yasa tasarısına karşı imza kampanyası düzenleyen sanatçılar, toplanan imzaların Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Cumhurbaşkanlığı’na, TBMM’ye ve Başbakanlık’a gönderileceğini kaydetti.

 

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