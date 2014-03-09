Devlet Tiyatrosu'na gece yarısı ağaç operasyonu

Hülya Karabağlı

Devlet Tiyatroları'nın 60 yıldır kullandığı İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'nin hemen yanıbaşında hukuki zeminde anlaşmazlığın sürdüğü arazide dün gece yarısı ağaç kıyımı yapıldı. 30-40 yıllık ağaçlar araziye giren dozerler tarafından yerle bir oldu. Haberin duyulması üzerine Devlet Tiyatroları sanatçıları olay yerine geldi. Dozerlerin önünde durarak ağaç kıyımı engellendi. Sanatçılar ile karşı taraf karakolluk oldu. Ağaç kıyımını devam edeceği korkusu üzerine sanatçılar bugün de erkenden atölyenin olduğu yere koştu.

Mehmet Ege: 200 ağacımızı yok ettiler

Devlet Tiyatro Sanatçıları Derneği Başkanı Mehmet Ege, T24'e, tiyatro sanatçılarının kendi elleriyle 40 yıl önce diktikleri ağaçların kesildiğini söyledi. "30-40 yıl önce dikmiştik. Dozerlerle içeri girip ağaçları yok ettiler" diyen Ege, bu alan üzerinde hukuki bir sorun yaşandığını ve sürecin devam ettiğini söyledi. Arazinin, Atölyenin hemen yanı başı olduğuna dikkat çeken Ege, " Bizim arazimiz ile karşı tarafın Milli Emlak'tan satın aldıkları arazi arasında yeşil alan olarak gösterilen bir yer var. O alan onlara ait değil. Ama, gece yarısı gelip dozerlerle girmişler" dedi.

Neredeyse o çevrenin tek yeşil alanı olan alanın Ankaralıların günlük olarak piknik, dinlenme amaçlı kullandıklarına dikkat çeken Ege, " Burada, Ankara'nın gri havası kadar hüzünlü bir görüntü var" dedi.