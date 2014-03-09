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Devlet Tiyatrosu'na gece yarısı ağaç operasyonu

Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'nin bulunduğu alan, yan tarafında inşaatına başlanan iş merkezinin iş makinaları tarafından tahrip edildi

09 Mart 2014 19:41

Hülya Karabağlı 

Devlet Tiyatroları'nın 60 yıldır kullandığı İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'nin hemen yanıbaşında  hukuki  zeminde  anlaşmazlığın  sürdüğü  arazide  dün gece yarısı  ağaç kıyımı yapıldı. 30-40 yıllık  ağaçlar araziye giren dozerler tarafından  yerle bir oldu. Haberin  duyulması üzerine Devlet  Tiyatroları  sanatçıları olay yerine geldi.  Dozerlerin  önünde durarak ağaç kıyımı  engellendi. Sanatçılar ile karşı taraf  karakolluk  oldu.  Ağaç kıyımını devam edeceği korkusu üzerine sanatçılar  bugün de erkenden atölyenin  olduğu  yere koştu.

 

Mehmet  Ege: 200  ağacımızı yok ettiler

 

Devlet Tiyatro Sanatçıları Derneği Başkanı  Mehmet Ege, T24'e,  tiyatro sanatçılarının kendi elleriyle 40 yıl önce  diktikleri  ağaçların kesildiğini  söyledi. "30-40 yıl önce dikmiştik.  Dozerlerle  içeri girip ağaçları  yok ettiler" diyen Ege,  bu  alan üzerinde  hukuki bir  sorun  yaşandığını ve sürecin devam ettiğini  söyledi.  Arazinin,  Atölyenin hemen yanı başı  olduğuna dikkat çeken  Ege, "  Bizim   arazimiz ile  karşı tarafın Milli Emlak'tan satın aldıkları  arazi arasında yeşil  alan olarak gösterilen bir yer var. O alan  onlara ait değil.  Ama,  gece yarısı  gelip  dozerlerle girmişler" dedi.

Neredeyse  o çevrenin  tek yeşil  alanı olan  alanın Ankaralıların  günlük olarak piknik, dinlenme amaçlı  kullandıklarına  dikkat çeken Ege, " Burada, Ankara'nın  gri havası  kadar hüzünlü  bir  görüntü var" dedi. 

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