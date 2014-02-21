Dicle Üniversitesi’nde ODTÜ benzeri ağaç kıyımı mı?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Dicle Üniversitesi kampüs alanında 10 bin ağaç kıyımını Meclis gündemine taşıdı. Kentlerin akciğeri olan ormanların kesilmesinde hangi kamu yararı olabileceğini soran Aydoğan, Oman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na, "Bakanlığınız ve birimleri Diyarbakır’ın UNESCO sürecinden haberdar mıdır? Bakanlığınızca verilen bu kararın UNESCO sürecine zarar vereceği gözetilmekte midir” diye sordu.

Aydoğan, ODTÜ benzeri bir ağaç kıyımını andıran Dicle Üniversitesi Kampüsü’nde yaşananları Başbakan Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’ye de yöneltti. Aydoğan’ın Başbakan ve Bakanlara yönettiği sorular şöyle:

10 bir ağaç kesimi kararı

Dicle Üniversitesi yönetimi, üniversite kampüs alanının güneydoğusunda yer alan yaklaşık 60000 m2 lik çam ormanı alanında yangın riskini azaltıp müdahale olanağı yaratmak için Diyarbakır Orman işletme müdürlüğü izni ile 10000 adet ağacın kesilip sahanın kamuya açık mesire alanına dönüştürülmesi kararı bulunmaktadır.

Dicle Üniversitesi atık sularının zamanla bataklık oluşturması, üniversitenin atık su arıtma tesisine sahip olmadığı veya sahip olduğu tesisi işletmediğini ortaya koymaktadır. Oluşan bataklık alanın zamanla oluşturduğu flora ve fauna ile doğal bir atık su arıtma tesisi oluşturmuştur. Alanı yok etme kararı ile beraber üniversite yönetimi ya yüksek maliyetle yeni arıtma tesisi kuracak ya da atık sularını olduğu gibi Dicle havzasına deşarj edecektir.

Hem yeni bir tesisin inşa edilmesi ve işletilmesi için gerekli enerji masraflarını üniversite bütçesinden karşılayacak olması ile kamuyu zarara uğratmış olacak hem de atık suyun Dicle havzasına doğrudan akıtılmasıyla havzanın ekolojik dengesine zarar vereceğinden dolaylı olarak kamu zararı oluşturacaktır.

İtfaiyenin ulaşımına başka alternatif olabilir

İtfaiye aracının alana ulaşımı konusunda farklı alternatifler düşünülebilir veya sadece araç yolu için uygun zemin yaratılabiliyorken, alanın tamamının yok edilmesi kamuoyunda farklı çağrışımlar uyandırarak Bakanlığınızca Dicle Havzasının konut rezerv alanı olarak ilan eden kararını hatırlatmaktadır. Dicle üniversitesinin daha önce Silvan yolu üzerindeki arazilerini kimi müteahhitlerce villa alanı olarak kullandırması bu kuşkuyu daha da pekiştirmektedir.

Diyarbakır UNESCO’nun koruma kararı olan yeri

Diyarbakır'daki tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle "Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı" ismiyle hazırlanan dosya Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu’na (UNESCO)sunulup dünya doğal ve kültürel mirası olmaya aday olduğu bir dönemde, UNESCO sürecine dâhil olan bir alanda böylesi bir doğa yok etme girişimi kamuoyunda doğrudan veya dolaylı bir sabotaj olarak zihinlerde yer edinmektedir.

-Bakanlığınızca 10000 adet ağacın kesilmesine ilişkin verilmiş bir karar bulunmakta mıdır?

-Bakanlığınızca 10000 adet ağaç kesimi için verilen karar hangi kamu yararı gözetilerek verilmiştir?3-

-Bakanlığınız ve birimleri Diyarbakır’ın UNESCO sürecinden haberdar mıdır? Bakanlığınızca verilen bu kararın UNESCO sürecine zarar vereceği gözetilmekte midir?

-Ağaç kesimleri, Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden biri olan o Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ve Ramsar Sözleşmesiyle ters düşmemekte midir?

-Bakanlığınız bünyesinde son 5 yıl içerisinde kesimine karar verilen ağaç sayısı nedir? Kesilen bu ağaçların yerine dikilen ağaç sayısı nedir?