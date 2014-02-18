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Çevre

Diyarbakır'da 10 bin ağaç kesildi!

Dicle Üniversitesi’nin, kendi arazisinde bulunan 10 bin ağacı, Diyarbakır Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, yangın tehlikesi nedeniyle kesildiği belirtildi

18 Şubat 2014 20:25

Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nin çevre örgütlerinin tepkisine neden olan ağaç kesimini, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Diyarbakır Orman Müdürlüğü'nün hazırladığı inceleme raporuna dayanarak yaptığı ortaya çıktı.

 

Bataklık ve yangın riski

 

Radikal'de yer alan habere göre, üniversitenin talebi ile 5 Kasım 2013’de hazırlanan raporda ‘ toplum sağlığı ve olası yangın tehlikesi için risk oluşturdan’ ağaçların bölgeden uzaklaştırılmasını istedi. Yaklaşık 10 bin ağacın kesimine gerekçe olarak gösterilen rapordae şöyle denildi: "Diyarbakır Dicle Nehri yerleşkesinde Yeniköy mevkiindeki daha önce kum ocağı olarak kullanılan alan üzerindeki 'kara kavak' ve 'kara söğüt' ağaçlarıyla ilgili olarak yapılan incelemede, ilgili ağaçların halk sağlığı için bataklığın rehabilite edilmesi ve muhtemel çıkan yangınlara zamanında ve yerinde müdahale edilebilmesi için de ilgili ağaçların alandan uzaklaştırılarak, alanın rehabilite edilmesi gerekmektedir.

 

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