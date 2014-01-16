Bilgi Üniversiteliler, kampüste betonlaştırmaya karşı ağaç nöbetinde

İnan Ketenciler

Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsü’nde yer alan 5 metrekarelik yeşil alan, kafe açılacağı gerekçesiyle betonlaştırıldı. Akademisyenler ve öğrenciler betonlaştırmaya karşı çıkarken, üniversite yönetiminin kampüs önünden geçen ücretsiz servis araçlarının da kampüsün içine girmesi için harekete geçtiği ve kampüs duvarının yıkılarak bahçeye yol yapılması için 30’a yakın çam ağacının kesileceği ortaya çıktı. Yol yapmak amacıyla bugün kampüsteki bir ağacı sökmeye kalkışan üniversite personeli, akademisyenler ve öğrenciler tarafından engellendi. Üniversiteliler, ağaçların kesilmemesi için kampüste nöbete başladı.

Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsü’nde 8 haftalık modülün geçen ay sona ermesinin ardından 5 günlük tatile giren akademisyen ve öğrenciler, tatil dönüşünde bahçede bulunan yaklaşık 5 metrekarelik yeşil alanın betonlaştırıldığını fark etti. Öğrencilerin yaz aylarında dinlendiği yeşil alanın kafe açılacak olması nedeniyle betonlaştırıldığı iddia edildi. Betonlaştırmaya karşı çıkan öğretim görevlileri, şikayetlerini Kuştepe kampüsü yönetimine iletti, ancak cevap alamadı.

30’a yakın ağaç daha kesilecek

Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsü’ndeki yeşil alanın betonlaştırılmasına yönelik tepkiler sürerken, kampüsteki ağaçları tehdit eden bir projenin daha hayata geçirildiği öne sürüldü. Üniversitenin kuruluşundan bu yana kampüsün önündeki İnönü Caddesi’nden geçen ücretsiz servis araçlarının (shuttle) bahçenin içinden geçirileceği ve proje kapsamında yapılacak yol çalışması nedeniyle, kampüs duvarını çevreleyen 30’a yakın çam ağacının kesileceği öğrenildi.

Yarın basın açıklaması yapılacak

Yol projesi kapsamında, bugün kampüste bir ağacı sökmek isteyen üniversite personeli, dersten çıkarak bahçeye inen akademisyen ve öğrencilerin engeliyle karşılaştı. Öğrenciler, ağacı sökmeye çalışan personeli durdururken, bazı öğrenciler de üniversite yönetimine tepki olarak kampüs bahçesinde fidan dikti. Daha önce yapılan betonlaştırmayı ve yol projesini protesto eden öğrenciler, ağaçların kesilmemesi için kampüste nöbete başladı. Akademisyen ve öğrencilerin yarın 15:30’da basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

Rektörün haberi yokmuş!

Öte yandan, Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Remzi Sanver, kafe ve yol projesinden yeni haberdar olduğunu ifade ederek, Kuştepe yönetiminin yeşil alanın betonlaştırılmasıyla ilgili olarak “ağaçlar değil, 3-5 çalı söküldü” açıklamasında bulunduğunu belirtti. Kuştepe yönetiminin yol projesiyle ilgili olarak ise Rektör Sanver’e, “Bir ağaç sökülüp Santral Kampüs’e transfer edilecekti. Akademisyenler ve öğrenciler yanlış anladı” açıklamasında bulunduğu öğrenildi.