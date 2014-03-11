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Kültür Sanat İş: TÜSAK'ı reddediyoruz

Devlet Tiyatroları ve Opera ve Balesi'ni kapatmayı öngören TÜSAK ile ilgili, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonuna bağlı Kültür Sanat-İş Sendikası basın açıklaması yaptı

11 Mart 2014 21:37

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulması tasarlanan ve uzun zamandır tartışma konusu olan Türkiye Sanat Kurumu (TÜSAK) ile ilgili Kültür Sanat İş adına Genel Başkan Şahin Çulcuoğlu bir basın açıklamasında bulundu. 
Açıklamada "Kısaca TÜSAK nedir sorusuna yanıtımız şöyledir: Devlet Tiyatroları ve Opera ve Bale kapatılacak, yerine Başbakanın deyimiyle muhafazakar sanat gelecek! 
Bağımsız olduğu söylenen TÜSAK sanatı baskı altına alan bir yasadır. Oysa sanatın baskı, zorbalık ve yönlendirmeye alerjisi vardır. Sanatla yan yana olmayacak tek unsur onu yönlendirmeye çalışmaktır. TÜSAK yasa taslağında ifade özgürlüğü ve sanatsal özgürlükle ilgili bir cümleyse ne yazık ki yok. Oysa, Bakan ve Bakanlar Kurulunun seçeceği 11 kişilik kurul TÜSAK üyelerini oluşturacak ve birbirinden değerli ve deneyimli sanatçılar bu yasayla yeniden bir elemeye tabi tutulacak, sanatı kimin nasıl yapacağına karar verebilecek olan bu kurul, sanat kurumlarına verilecek ödenekleri de yine kendileri belirleyecek. TÜSAK yasa taslağında, devlet sanat kurumlarından her alandan bir tanesi kalacak, diğerleri kapatılacak. Bu kalacak olan kuruma da yine bir kurul karar verecek.Yani sanat kurumları siyasi partilerin arka bahçesi olacak." ifadesi kullanıldı.  
Açıklama, TÜSAK'ın derhal geri çekilmesi ve mevcut yasaya dokunulmaması talepleriyle son buldu.

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