-Van Devlet Tiyatrosu perdelerini Elazığ'da açtı ELAZIĞ (A.A) - 04.01.2012 - Van'da meydana gelen deprem sonrası temsillerine ara veren Van Devlet Tiyatrosu, ''Entrikalı Dolap Komedyası'' adlı oyun ile perdelerini yeniden Elazığ'da açtı. Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Esat Tanrıverdi, oyun öncesi Elazığ Devlet Tiyatrosu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Ekim'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depreme sahnede yakalandıklarını söyledi. ''Çıplak Kral'' adlı çocuk oyununa başladıktan yaklaşık 10 dakika sonra depremi yaşadıklarını belirten Tanrıverdi, ''Bu anda tabi büyük bir panik yaşandı. O panikten sonra biz neyse ki çocuklarımızın başına, kimsenin başına bir şey gelmeden herkesi dışarı tahliye ettik. 403 çocuğumuz vardı o gün salonda ve hiçbirinin bile burnu kanamadan dışarıya çıkartıldı'' dedi. Bu depremden sonra temsillerine ve çalışmalarına devam ettiklerini, hatta Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı ''Keloğlan, Keleş Oğlan'' adlı çocuk oyununu bayram süresince çadır kent ve köylerde yaşayan çocuklara izletildiğini dile getiren Tanrıverdi, ancak 9 Kasım'da yaşanan 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası ise temsillerine ara verdiklerini bildirdi. Yaşanan ikinci depremde binalarının da hasar gördüğüne değinen Tanrıverdi, şöyle devam etti: ''Tabi bu, bizi çok üzdü. Binamızda çalışmaya devam etmek isterdik ancak işler bizim için bitmedi. Biz Van'da yine çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu, nasıl olacak? Gerekirse çadırlarda gerekirse dışarlarda. Evet kış şartları çok zor ama biz de kendi şartlarımızı zorlayacağız. Olabildiğince halkımıza ulaşmaya çalışacağız. Bugün Elazığ'da prömiyerini yapacağımız 'Entrikalı Dolap Komedyası' adlı oyunun biz provalarına başlamıştık. Ancak yaşadığımız deprem sonrasında yarım kalmıştı. Binada tekrardan çalışma fırsatı bulamayınca biz prova sürecimizi Ankara'ya taşıdık ve oyun tamamlandı. Biz dedik ki bu oyunu nerede oynayalım? Doğuda oynayalım. Tamam Van'da olmasın ama sonra yine Van'a gidelim dedik ve prömiyerimizi Elazığ'da yapmaya karar verdik.''