Devlet Tiyatro, Opera ve Balesi'nin kapısına kilit mi vuruluyor?

Hülya Karabağlı/ Ankara

Devlet Tiyatrosu. Opera ve Balesi Çalışanları. Yardımlaşma Vakfı (TOBAV) Başkanı Tamer Levent, Kültür Bakanlığı’nda uzun zamandır bir çalışma yürütüldüğünü bildiklerini, ancak meselenin içindeki sanatçı ve uzman STK’ların görüşlerini başvurulmadığını söyledi. TOBAV, göreve gelişini kutlamak isteyen TOBAV’a hala randevu vermedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda, yeniden yapılanma da devlet tiyatro, opera ve balenin kapısına kilit vurulacağı konuşuluyor. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı dönemden bu yana her siyasi parti döneminde ayakta kalan, evrensel sanatın temsilcisi tiyatro, opera ve balenin, ‘Türkiye Sanat Kurumu’ adlı özerk bir bünyede toplanacağı belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü çalışanlarından yaşları gelenlerin emeklilikleri istenecek. Ankara ve İstanbul gibi büyük merkezlerdeki sanatçılar bölge müdürlüklerine ya da İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine gönderilecek. Taslak metnin son halini aldığına dikkat çekiliyor.

Tamer Levent: Bakanlığın çalışma yaptığını biliyoruz

Devlet Tiyatroları’nın hemen hemen her kademesinde yönetici ve oyuncu olarak görev yapan TOBAV Başkanı Tamer Levent, T24’ün, ‘Bakanlık, kapsamlı bir taslak hazırlamış. Size gelen bir şey var mı’ sorusuna, “ Çalışma yapıldığını biliyoruz. Uzun zamandır biliyoruz. Bakanlıkta, uzun zamandır çalışma yapılıyor” yanıtı verdi.

‘Mesleki alana zarar verecek endişesi taşıyoruz’

Levent, bu çalışmaların kendilerinden uzak hazırlandığını, “Ancak, bu çalışmada, bu meselenin içinde olan bizlerin içinde ve uzman STK’ların görüşlerine başvurulmuyor. O yüzden konu etraflıca ele alındığında bir bütünlük ve ilişkilendirmeler açısından mesleki alana zarar verecek endişesi taşıyoruz” diye aktarıyor.ü

‘Çok ciddi hatalar olabilir’?

Usta rejisör ve oyuncunun sözleri bakanlık çalışmasının dışında bırakılmalarından dolayı kaygının boyutunu da gözler önüne seriyor. Levent, devlet kurumlarının yamalı bohça haline dikkat çekiyor ve “Başlıbaşına daha önce yamalı bohça olan bir yapının artık çok düzenlive sistemli bir yapıya dönüştürülmesi söz konusu olması gerekirken, hızla yapılmak istenen değişiklikle de çok ciddi hatalar olacağı endişesini şimdiden yoğun biçimde yaşıyoruz”.

‘Ne yapacağımızı bilmiyorum’

Levent, ‘Hazırlanan taslak kapıya kilit biçiminde olursa ne yapacaksınız’ sorusuna, “Ne yapacağımızı bilmiyorum. Sayın Ömer Çelik, göreve geldiğinde TOBAV olarak tebrik etmek istedik. Hala randevu verilmedi.”