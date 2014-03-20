

TÜSAK’a hayır!’ kampanyasına izleyicilerden de destek geldi. Temsiller öncesinde seyirciler Kültür Sanat-Sen’in hazırladığı protesto bildirisini imzaladılar. Besteci Muammer Sun da, ‘Biliyorsunuz, TÜSAK diye bir pislik hazırlandı’ diyerek eyleme destek verdi. Kültür Sanat-Sen’in başlattığı imza kampanyası, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde İstanbul AKM önünde okmunacak bildiriyle son bulacak.

Selda Günsoy'un Cumhuriyet'te yer alan haberi şöyle: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan ve Devlet Tiyatroları (DT), Devlet Opera ve Balesi (DOB) ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nü lağv edip, sanat kurumlarını Türkiye Sanat Kurulu’na (TÜSAK) devreden yasa tasarısı taslağına tepki bu kez tüm Türkiye’deki izleyicilerden geldi. DT ve DOB’un bütün bölge sahnelerinde, temsiller öncesi izleyiciler, Kültür Sanat-Sen’in başlattığı “TÜSAK’a hayır” bildirisini imzaladı.

Ankara’daki izleyiciler, “Bakanlığa sesleniyoruz, buradan, merkezden. Biz izleyiciler olarak sahnelerimize sahip çıkıyoruz, sahnelerimizi kapatamazsınız” dedi.

Öte yandan DT ve DOB üst yönetimi ve müdürlükleri “TÜSAK’ın derhal geri çekilmesi gerektiğini” vurgulayan resmi yazıyı bakanlığa gönderdi.

Ankara Opera Sahnesi’nde önceki akşam, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 99. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, librettosunu Turgut Özakman’ın yazdığı, ünlü besteci Muammer Sun’un bestelediği “3 Destan” adlı müzikli dinleti gerçekleştirildi. Ancak konser öncesi, Kültür Sanat-Sen öncülüğünde, Türkiye çapında eşzamanlı başlatılan “TÜSAK’a hayır” imza kampanyası gerçekleştirildi.

‘Seyirci kalma, sahip çık!’

DT ve DOB’un tüm bölge sahnelerinin önünde gerçekleştirilen kampanyada, sanatçılar izleyicilere, “Sanat kurumlarına sahip çık. Lütfen seyirci kalma” bildirisini okuyarak, izleyicilerden kampanyaya destek vermeleri için imza istedi.

“70 yıllık sanat kurumlarımız kapatılıyor. Sanat ticarileştirilerek, sanat eserlerinin toplumun tüm üyelerine nitelikli ve ucuz olarak sunulması olanaksız hale getiriliyor. Gündeme getirilen TÜSAK yasa tasarısı ile DT, DOB ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı senfoni orkestraları, koro ve topluluklar kapatılıyor. Onlarca yıllık tecrübeye ve birikime sahip sanatçılar sanat alanından uzaklaştırılıyor. Sanat, özel şirketlerin rant kapısı yapılmak isteniyor” denilen bildiriyi okuyan izleyiciler de sanat kurumlarının kapatılmasına tepki gösterdi.

Muammer Sun’un tepkisi

İzleyicilere bir destek de “3 Destan” adlı eseri izleyen ünlü besteci Muammer Sun’dan geldi. Sun, temsil sonrası sahneye çıkarak izleyicilere, “Eserde sözü edilen destanlara, Çanakkale Zaferi’ne, Sakarya Meydan Muharebesi’ne ve Kurtuluş Savaşı’na imza atan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Bugün burada, bu kurumlarda bu eserleri izleyebiliyorsak, onların sayesindedir. Sahnedeki orkestradaki arkadaşlarım, temsil sırasında yer yer ayaklarını sahneye vurdular. Bu bir tepkiydi. Sanat kurumlarının kapatılmasına tepki... Biliyorsunuz, TÜSAK diye bir pislik hazırlandı. Ben de şimdi, onların bu eylemine destek veriyor ve bu pisliği ayaklarımın altına alarak, eziyorum, tepiniyorum” dedi.

Öte yandan önceki gün DT ve DOB üst yönetimi ve müdürlükleri “TÜSAK’ın derhal geri çekilmesi gerektiğini” vurgulayan resmi yazıyı bakanlığa gönderdi. Kültür Sanat-Sen’in başlattığı imza kampanyası ise “27 Mart Dünya Tiyatro Günü”nde İstanbul AKM önünde okunacak bildiriyle son bulacak.