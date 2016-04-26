Saldırıya uğrayan hakem konuştu: Kalbime aldığım darbe nefesimi kesti, o bölge morarmış durumda

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında 17 yaşındaki O.M. tarafından darp edilen çizgi hakemi Volkan Bayarslan, “Aslında o darbeleri engellerdim. Ama kalbime gelen tekme beni düşürdü. Önce sahada sonra soyunma odasında nefesim kesildi” dedi.

Kalbine ve karaciğerine üst üste darbeler alan hakem Volkan Bayarslan, Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’e şunları söyledi:

“Önce sırtıma ve hemen sonrasında tekme ile tam kalbimin üzerine darbe aldım. O darbe nefesimi kesti. Asım Yusuf Öz gelip koluma girdi sağ olsun. O beni kaldırdı. O, olmasa ayağa bile kalkamazdım. Soyunma odasına zor giderdim. Zaten çok zor yürüdüm. Soyunma odasına gittiğimde de nefesim kesildi. Ve şu anda da kalbimin tam üzeri morarmış durumda. Normalde o darbelerin gelmesini engellerim ve kendimi korurum. Ancak kalbime aldığım darbe beni düşürdü.“