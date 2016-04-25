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Spor

Trabzonspor - F. Bahçe maçında hakemi darp eden taraftar serbest bırakıldı

17 yaşındaki O.M. tutuksuz yargılanacak

25 Nisan 2016 18:42

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 86. dakikasında, sahaya giren Trabzonsporlu 17 yaşındaki O.M. tutusuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Avni Aker Stadı'nda kale arkası tribününden sahaya giren grup, hakem Volkan Bayarslan'ın kafasına vurup, düşürdüğü yerde defalarca yumruklamıştı. Hakem Bülent Yıldırım arkadaşlarını ve futbolcuları soyunma odasına yönlendirirken, güvenlik güçleri sahaya giren diğer taraftarları durdurmaya çalışmıştı.

Olaylar sürerken, bir taraftarda bayrak direğinde yer alan Fenerbahçe bayrağını söktü ve yerine Trabzonspor atkısı takmıştı. Statta yaşanan gerginlik sürerken Fenerbahçe 4-0 öndeydi. Darp edilen çizgi hakeminin durumunun iyi olduğu bildirildi. Karşılaşma tatil edilmişti. 

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