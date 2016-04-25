Trabzonspor taraftarının saldırısına uğrayan hakem, kariyerine Trabzon'da başlamış!

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta bordo mavili bir taraftarın saldırısına uğrayan Volkan Bayarslan'ın hakemlik kariyerine Trabzon'da başladığı ortaya çıktı.

Sporx'te yer alan habere göre, 1978 Erzurum doğumlu olan Volkan Bayarslan, 1996'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni kazanarak üniversite tahsiline başladı. 2000 yılında Trabzon'da hakemliğe ilk adımını atan Volkan Bayarslan, Üniversite 3. sınıfta ise Ağrıspor'da da profesyonel futbol oynadı. Volkan Bayarslan'ın hakemliğe ilk adımı Trabzon'da atması ve hakemliğe başlamasına vesile olan olay dikkat çekti.

Trabzon'da üniversite okurken hakemliğe başladığını ifade eden Bayarslan, "Hakemliğe başlamam, 1989-2000 yılları arasında babam TFF'de görev yapıyordu ve futbolla olan temasım da bu şekilde başladı. Hakemliğe başlaması, Trabzon'da üniversite 3. sınıfta tahsiline devam ederken, Erzurumspor o zaman Süper Lig'de ve Erzurum'da da Erzurumspor - Fenerbahçe maçı var. Maçın gözlemcisi ise Sadık Deda'ydı. Babam da maçtan bir gün önce de babam, Sadık Deda'yı ve ailesini evimize yemeğe davet etti. Yemek sırasında Sadık hocam, babama "Bunları hakem yapalım" diyor." ifadelerini kullanmıştı. Volkan Bayarslan ve diğer hakemler, polis araçlarıyla stadı terk etti.

"Sadık Deda beni Trabzon'da hakem yaptı"

Hakemliğe başlama noktasını da anlatan Bayarslan, "Erzumspor - Fenerbahçe maçından iki hafta sonra Trabzon'da Trabzon'un bir maçına Sadık hoca gözlemci olarak geliyor ve babamı arıyor ve "Volkan'a benim telefonumu ver, otele gelsin diyor". Daha sonra Sadık hocanın yanına gittim ve birlikte maçı da izledik. Sadık hoca, bana sen futbolu bırak, ben seni hakem yapacağım dedi. Bana söz vereceksin ve Trabzon'daki o kursa gideceksin dedi ve o kursa gittim, daha sonra da hakemliğim başladım" şeklinde konuşmuştu.