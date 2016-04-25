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Dünya

Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar yabancı basında geniş yankı buldu!

İngiltere'den Fransa'ya ve ABD'ye kadar bir çok gazete olayı okuyucularına duyurdu

25 Nisan 2016 04:30

Sarı lacivertli takım 4-0 öndeyken karşılaşmanın 89. dakikasında Trabzonlu bir taraftarın, karşılaşmanın çizgi hakemi Volkan Bayarslan'a saldırması ve maçın tatil edilmesi yabancı basında geniş yankı buldu. 

DHA’dan Sercan Saptanan’ın haberine göre, İngiltere’nin önemli gazetelerinden The Sun, manşetten duyurduğu haberinde, "Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında taraftar hakeme acımasızca saldırdı" manşetini atarken, Hollandalı yıldız Van Persie ve Nani gibi isimlerin de bu olaylara şahit olduğunu ve sahadan hızlıca soyunma odasına kaçtıklarını yazdı. Gazete ayrıca, bu tip olayların Türkiye'de sık yaşandığını ve daha önce de Trabzon'da bu olayların olduğunu okuyucularına duyurdu.

Fransa'nın önemli gazetesi L'equipe de, Trabzon'da yaşanan bu olayı, "Türkiye'de hakeme saldırıldı ve karşılaşma iptal edildi" manşeti ile verdi.

Yunanistan'ın SDNA internet sayfası, manşetten geçtiği haberde, "Türkiye'de şok! Yardımcı hakeme saldırdılar" başlığı atıldı.

Amerikan FTW Soccer, "Kızgın taraftar maç sırasında hakemi dövdü" manşeti ile olayı okuyucularına duyurdu.

Bosna-Hersek spor basını da olayı manşetten duyururken, "Trabzonspor-Fenerbahçe maçı, yardımcı hakeme saldırı sonrası tatil edildi" başlığı kullanıldı.

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