Trabzonspor Başkanı: Olaylar provokasyon izleri taşıyor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, bir taraftarın 5. hakem Volkan Bayarslan'a saldırmasıyla tatil edilen Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduğunu ve olayın muhtemel bir provokasyonun izlerini taşıdığını belirtti. Usta ‘'Bu akşamki olayların ben sıradan olduğuna inanmıyorum. Bu olay muhtemel bir provokasyonun izlerini taşıyor. Çünkü olaylar olurken, sonradan defalarca baktığım kamera görüntülerinde ciddi bir şekilde tedbirlerin alınmadığını gördüm" dedi.

Karşılaşmada yaşananlar karşısında büyük üzüntü duyduğunu dile getiren ve futbolla ilgili konuşacak fazla bir şey olmadığını ifade eden Başkan Usta şunları ifade etti:

“Maalesef hatırımızda olan bir görüntü ile yeniden karşı karşıyayız. Doğrusu ikinci defa Trabzon aynı görüntüyü tekrarlamış oldu. Tabi olayın iki boyutu var. İşin bir boyutu, sportif kanalda ilerliyor. Diğer boyutu insani yolculuğu. Bu akşam sportif anlamda futbolla ilgili olarak konuşacak pek bir şey yok. Çünkü burada hep birlikte bir başka şeyi görmüş olduk. Biz gerçekten üzgünüz. Spor alanlarında yaşanan hiç bir hadise sonuçta şiddete dönüşecek bir noktaya varmasını meşru kılmaz. Bunu hiç bir şekilde tasvip etmemiz söz konusu değil. Maçla ilgili olarak belki bir şeyler söylenebilirdi ama insani boyutta ortaya çıkan tabloda bizim sporla ilgili, yaşananla ilgili, oyun içerisinde doğru yanlış kararla ilgili söyleyeceğimiz bir şey yok”

“Bu olay provokasyonun izlerini taşıyor”

“Bu şehir, bu takım buralara çok büyük emeklerle geldi. Arkasında milyonlar oldu, gözyaşı oldu. Gözyaşının sevinçten ve üzüntüden sel olduğu, gerçekten olağanüstü bir tarihin yazıldığı kulüpten bahsederken, böyle olağanüstü bir kulübün şu anda içinden geçtiği bu tabloya baktığımda çok üzülüyorum. Bize bu tarihi emanet edenler adına üzülüyorum. Biz seçildiğimizde de bir şey söylemiştik.

Bu akşamki olayların ben sıradan olduğuna inanmıyorum. Bu olay muhtemel bir provokasyonun izlerini taşıyor. Çünkü olaylar olurken, sonradan defalarca baktığım kamera görüntülerinde ciddi bir şekilde tedbirlerin alınmadığını gördüm. Hakemler maçı bitirmek için aslında gayret içindeydiler. Maçın son dakikaları gelmişti, yarıda kalmasını galiba istemiyorlardı ama hakemler tarafından maçın bitirebilmesi adına emniyet görevlilerine orada tedbir alınması için defalarca uyarılar yapıldı. Olayların gelişimine veya tablonun ilerleyişine bakıldığında, ciddi bir engelin ortaya koyulması gerekirdi.”

“Bu büyük kulüp bunların hepsini aşacak”

Yaşananların gelecek sezonki motivasyonu bozucu bir unsur olarak gözüktüğünü kaydeden Usta, “Trabzonspor yeni stadıyla, bunca yıllar yaşadıklarından sonra yeni bir yolculuğa çıkmanın heyecanını yaşıyordu. Bunun arifesindeydi. Bu yaşananlar bizim yeni yolculuğumuzun önünde motivasyonumuzu bozucu bir unsur olarak gözükebilir. Trabzon’dan tüm Türkiye’ye gür bir sesle sesleniyoruz. Herkes şundan emin olsun, Trabzonspor üzerine gelmekte olan provokatif eylemlerin lekelediği bir kulüp olmayacak. Biz kesinlikle Trabzonspor camiası olarak bu yeni yolculukta, yeni stadımızla birlikte eski başarıların tekrar gündeme geldiği bir kulüp olarak devam edeceğiz. Sporla şiddetin yan yana gelmesine her türlü karşı olan bir kulüp başkanı olarak, büyük bir kulübün her zaman böyle bir şeye karşı olmasını savunan bir yönetimi olarak bu akşam Türkiye’nin huzurunda üzüntülüyüz. Bu büyük kulüp bunların hepsini aşacak. Sağduyulu Trabzonspor camiası kenetlenerek uzun zamandır görmeye alışık olduğumuz bu görüntülerin içinden elbette çıkacak” diye konuştu.

Hakeme geçmiş olsun dileğini iletti

“Trabzon ve Trabzonspor son yıllarda futbolun yönetilmesiyle ilgili sorunlarla karşı karşıya olan bir takım” diyen Muharrem Usta, şöyle devam etti:

“Yaşananlardan çok büyük üzüntü duyan bir taraftarımız var. Ben üzüntünün şiddete dönüşmeyen boyutunun arkasındayım. Asla, kim olursa olsun, Onur gibi bir oyuncumuzu da hakemimizi de veya bir başka oyuncumuzu da sıkıntıya sokabilecek her türlü eylemin ilk olarak Trabzonspor karşısındadır. Trabzonspor’un geleceğine hiç kimsenin ipotek koymasına müsaade etmeyeceğiz. Trabzonspor camiası olarak bu akşam gördüğümüz tabloyla ilgili bir çözüm üreteceğimize inanıyorum.

Karbon kağıdı gibi üst üste gelmiş iki olayın iki sene içerisinde olması asla normal bir durum değildir. Çok daha sağlıklı olacağından herkesin emin olmasını istiyorum. Bir futbolsever olarak sporun bir ruh taşıdığını, bütün insanlara sevecen bir ruh aşılaması gerektiğine inanan bir yönetim olarak, bu akşam üzüntümüzü tekrar ifade ediyorum. ‘Eline değdi, penaltıydı’ konularına bu yaşananlardan sonra girmek istemiyorum. Artık futbolu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Hakemimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bende bir hekim olarak kendisine gittim, gördüm. Çok önemli bir şey olmamış ama en küçüğü bile olsa bunu tasvip etmemizin mümkün olmadığını ifade ediyorum.”

Başkan Muharrem Usta açıklamalarını, “Akyazı’ya yeni bir umutla geçebilmek adına ne kadar üzüntülü olduğumu ifade ediyorsam, Türkiye kamuoyundan da Trabzonspor’un sağlıklı bir şekilde son dönemde yaşamış olduklarından sonra destek vermesini bekliyorum. Bu karşılıklı başaracağımız bir süreçtir. Bu süreçte elbette yanlış yapanlar olacaktır. Bazen bu Trabzonspor olur, bazen başka kulüpler olur. Trabzonspor’da olsa, başka kulüpler de olsa kimsenin birbirinden ayrılmaması gerektiğine inanırım. Bu iklimin bozulmaması için buna müsaade etmememiz gerekir” diyerek noktaladı.