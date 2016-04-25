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Spor

Hakeme saldıran Trabzonsporlu taraftarın dayısı: Statta olsam, yeğenim yapmasa ben yapardım

"Bu tepkiyi yalnızca yeğenimden değil, Trabzon halkının yüzde 80'inden bekliyordum"

25 Nisan 2016 21:17

Dün Avni Aker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında, sahaya girerek hakem Volkan Bayarslan'a saldıran 17 yaşındaki Trabzonspor taraftarı O.M.'nin dayısı Yılmaz Taşkın"Bu tepkiyi yalnızca yeğenimden değil, Trabzon halkının yüzde 80'inden bekliyordum. Ben maçlara gitmiyorum. Biliyorum ki gitsem yeğenim yapmazsa ben yapacağım. Ne gereği var diyorum, çekiliyorum kenara." dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, hakeme saldırı anının görüntülerini izlediğinde üzülmediğini söyleyen Taşkın, "Adaletin olmadığı yerde anarşi başlar. Sen benim oyuncularımı sahada katledersen, 4 tane kırmızı kart gösterirsen, tüm dünya hakemleri eleştirirken sen hakem için hiçbir şey yapmazsan olacağı budur. 17 yaşındaki çocuğu durduramazsın" diye konuştu.

Şube çıkışında bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulunan Taşkın şöyle konuştu.

"Ben o görüntüleri üzülerek izlemedim. Adaletin olmadığı yerde anarşi başlar. Sen benim oyuncularımı sahada katledersen, 4 tane kırmızı kart gösterirsen, tüm dünya hakemleri eleştirirken sen hakem için hiçbir şey yapmazsan olacağı budur. 17 yaşındaki çocuğu durduramazsın. Herkesin bir sevgisi vardır. Sen Fenerbahçe'yi,Galatasaray'ı sevebilirsin, ben de Trabzonspor'u seviyorum. Bizim burada fabrikamız yok, sadece Trabzonspor'umuz var.

 

 

"Juventus'tan büyük takım mısın?"

 

2011 yılından beri maça gitmiyorum. Sen benim şampiyonluğumu vermiyorsun. Juventus'tan büyük takım mısın? Dünya devi bir takımı adamlar yerle bir etti, ikinci lige düşürdü. Sen Fenerbahçe'ye bir şey diyemiyorsun. Akşam tek zoruma giden Onur Kıvrak'a küfredilmesidir. Yeğenimle görüştürmüyorlar. O görüntüleri internetten izledim.

 

"Yeğenim yapmazsa ben yapacağım"

 

Yeğenimin Cumhurbaşkanı'na küfrettiği şeklinde haberler yapıldı. Cumhurbaşkanı ile ne alakası var? Öyle bir şek yok. Kimi kandırıyorsunuz? Yeğenimi 5 dakika bile göremedim. 12 saattir yanına hala daha avukat gelmemiş. Bu tepkiyi yalnızca yeğenimden değil, Trabzon halkının yüzde 80'inden bekliyordum. Ben maçlara gitmiyorum. Biliyorum ki gitsem yeğenim yapmazsa ben yapacağım. Ne gereği var diyorum, çekiliyorum kenara."

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