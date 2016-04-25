Hakeme saldıran Trabzonsporlu taraftar, Kadıköy'deki Fenerbahçe maçına da bıçakla gitmiş!

Dün Avni Aker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında, sahaya girerek hakeme saldıran 17 yaşındaki Trabzonsporlu O.M.'nin, Kadıköy'deki Fenerbahçe maçına da bıçakla gittiği iddia edildi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 86. dakikasında, sahaya giren Trabzonsporlu taraftarlar hakemlere saldırmış, Avni Aker Stadı'nda kale arkası tribününden sahaya giren grup, hakem Volkan Bayarslan'ın kafasına vurup, düşürdüğü yerde defalarca yumruklamıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, hakeme saldıran 17 yaşındaki Trabzonsporlu O.M'nin, stattan çıkarılırken "Burası Trabzon" diye bağırması dikkat çekti. O.M.'nin Kadıköy'deki bir Fenerbahçe maçında statta elinde bıçakla çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü.

17 yaşındaki O.M. emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.