Şair Sennur Sezer yarın şiirleriyle anılacak

Geçen yıl 7 Ekim’de yaşamını yitiren şair ve yazar Sennur Sezer’i şairler, yazarlar, okurları ve dostları şiirleri ile anacak. 7 Ekim’de saat 19.00’da Beyoğlu’da bulunan Mefisto Kitabevi’nde bir etkinlik gerçekleşecek.

Yazar Doğan Hızlan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sezer için, “Sennur Sezer Türkiye’de kadın şair olmanın, bunu sol ideolojiyle hayatına ve eserlerine uygulamanın simge isimlerinden biriydi” derken Aydın Çubukçu, "Fakat söz sana Sennur, o çok sevdiğin türküde söylendiği gibi, sabahı sahipsiz bırakmayacağız…." ifadelerini kullandı. Eray Canberk ise "Sennur bizim kuşağın şairiydi. Ben Sennur’u hem şair arkadaşım olarak nitelerdim, aynı zamanda bizim kuşağın yiğit kadınlardan biriydi, derdim" demişti.

Türkiye Yazarlar Sendikası şairi yitirmemizin ardından yazılan yazıları derledi ve “Sevdadır Kısaltan Geceyi” adını verdikleri bir kitapta bir araya getirdi. Kitap Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı, şair Mustafa Köz’ün “Bir Nehrin Anahtarı Sennur Sezer” başlıklı yazısıyla açılıyor:

“Sennur Sezer ‘şiir ömrü’nü ‘insanın ömrüyle’ sınadı. Umutla yazdı, aşkla düşledi, emek için dövüştü, şairin özgürlüğünün yeryüzünün özgürlüğü olduğuna inandı. Eğilmedi, kırılmadı, yalpalamadı, emekleri ve özgürlükleri için yazdığı insanlar, yalnızca kendi ülkesinin işçileri, emekçileri, yoksulları değildi.

"Bunun için 'Burda ya da Angola’da hep aynıdır insanlar/ Sevilmek ister kadın/ Çocuk doymak, korunmak, /Erkek iş ister ellerine /Ve dinlenebilmek /Eve dönünce /Burda ya da Angola’da /İnsan insanca yaşamak ister kısası.' diyordu ‘Direnç Şiirleri’nde... Onun şiirlerinde dağlar, yağmurlar, göller, gözeler, ovalar, gökyüzleri denizler daha sonsuz şimdi. Çünkü o, onların özgürlüğü için de düşündü, yazdı. Hep denize, açık denizlere koşan bir nehirdi şiiri...”

Köz’ün ardından ilk sözü 49 yılı birlikte geçirdikleri eşi, Yazar Adnan Özyalçıner alıyor. 8 Ekim 2015’te Sennur Sezer’in ardından söyledikleri sıralanıyor:

“O benim her şeyimdi. O benim elim, ayağımdı. Elim ayağım koptu. O bir şairdi. Şiir yüklü, yaşam yüklü, sevgi yüklü, umut yüklü bir defter kapandı...”

Kitapta Sennur Sezer’in ardından yazan yazarlar, şairler, birlikte çalıştıkları kültür emekçileri, işçiler, yoldaşları, emekçiler yer alıyor.

Şair-Yazar Sennur Sezer’i anmak ve ardından yazılanların derlendiği kitabı paylaşmak için 7 Ekim’de saat 19.00’da Beyoğlu’da bulunan Mefisto Kitabevi’nde bir etkinlik gerçekleşecek.

Etkinlikte Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Mustafa Köz, Evrensel Basım Yayın Yayın Yönetmeni Cavit Nacitarhan, Adnan Özyalçıner, Gülce Başer, Gülsüm Cengiz, Betül Dünder, Arife Kalender, Gonca Özmen, Nur Saka ve Berrin Taş konuşmacı olacak ve Sennur Sezer’in şiirlerini okuyacak.