Şair ve yazar Sennur Sezer hayatını kaybetti

Şair, yazar Sennur Sezer, İstanbul'da eşi Adnan Özyalçıner'le birlikte yaşadığı evde bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Türkiye’nin önde gelen kadın şairlerinden Sezer, eşi Adnan Özyalçıner’in ‘Buruk Acı‘ isimli romanından aynı adla 1969’da sinemaya uyarlanan film için yapılan ‘Buruk Acı’ şarkısının da söz yazarıydı.

12 Haziran 1943'te Eskişehir'de doğan Sennur Sezer, 1959’da İstanbul Kız Lisesi’nin ikinci sınıfından ayrıldıktan sonra Taşkızak Tersanesi’nde çalışmaya başladı. 1965 yılında Varlık Yayınları düzelticiliğine geçti. 1967 yılında Adnan Özyalçıner ile evlendi. 1982 yılına kadar çeşitli yayınevlerinde ve ansiklopedilerde düzelticilik, metin yazarlığı yaptı.

Başta Evrensel Gazetesi ve Evrensel Kültür olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayınlanan Sezer'in yayınlanmış çok sayıda kitabı var.

Evrensel Basım Yayın tarafından yayınlanan "Şiirin Ve Umudun Yorulmaz İğnesi, Sennur Sezer" isimli kitapta şöyle yazıyordu:

"Rivayet edilir ki, Mevlana, Yunus Emre için, 'Geçtiğim bütün yollar boyunca, önüm sıra o Türkmen kocasının ayak izlerini gördüm' demiş. Hangi işi yaparsa yapsın kişi, hangi hünerin erbabı olursa olsun, ressam, tiyatrocu, sinemacı, şair, romancı ya da kalaycı, makinist, çömlekçi, terzi, ana ya da baba, Sennur'dan öğreneceği bir şey vardır."