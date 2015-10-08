Sennur Sezer’in ardından...

Türk şiirinin güçlü kadın seslerinden, şair, öykücü Sennur Sezer, kalbine yenik düşerek 72 yaşında hayatını kaybetti. Şiirlerinin yanında deneme yazıları ve pek çok derlemeleri de bulunan Sezer, edebiyatımızın en verimli isimlerinden biriydi. Sezer, bugün saat 16:00’da İstanbul Teşvikiye Camisi’nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Hürriyet’te yer alan habere göre; toplumcu gerçekçi şiirimizin önde gelen isimlerinden biri olan Sennur Sezer için, ilk tören bugün 12:00’de, büyük emek verdiği Evrensel gazetesinin önünde düzenlenecek. Yazar, saat 16:00’da İstanbul Teşvikiye Camisi’nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Ünlü şair dün ömrünün çoğunu birlikte geçirdiği, 48 yıllık eşi, yazar Adnan Özyalçıner’le yaşadıkları evde son nefesini verdi. Şairliğinin yanı sıra edebiyat ve edebiyat tarihi alanında da eserler veren; gerçek ve müstear isimle özellikle Yeşilçam’a çok sayıda senaryo yazan; çeşitli ansiklopedi ve antolojilerin oluşturulmasında payı bulunan Sennur Sezer, Türkiye sosyalist hareketinin ve işçi sınıfı mücadelesinin bir parçası olmaktan da hiç geri durmadı. Gençliğinde Taşkızak Tersanesi’nde çalışırken başladığı politik mücadelesini ömrünün son gününe kadar sürdürdü.

Pek çok ödülün sahibiydi

12 Haziran 1943’te Eskişehir’de doğan Sennur Sezer, 1959’da İstanbul Kız Lisesi’nin ikinci sınıfından ayrıldıktan sonra Taşkızak Tersanesi’nde çalışmaya başladı. 1965 yılında Varlık Yayınları düzeltmenliğine geçti. 1967 yılında Adnan Özyalçıner ile evlendi. 1982 yılına kadar çeşitli yayınevlerinde ve ansiklopedilerde düzeltmenlik, metin yazarlığı yaptı. Başta Evrensel gazetesi ve Evrensel Kültür dergisi olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayınlanan Sennur Sezer’in çeşitli yayınevleri tarafından yayınlanmış çok sayıda kitabı bulunuyor.

Sezer’in başlıca şiir kitapları arasında ‘Gecekondu’ (1964), ‘Yasak’ (1966), ‘Direnç’ (1977), ‘Sesimi Arıyorum’ (1982), ‘Bu Resimde Kimler Var’ (1986), ‘Afiş’ (1991), ‘Kirlenmiş Kağıtlar’ (1999), ‘Bir Annenin Notları’ (Seçme Şiirler 2002), ‘Dilsiz Dengbej’ (2001), ‘Akşam Haberleri’ (2006) ve ‘İzi Kalsın’ (2011) sayılabilir. Sezer edebiyat alanında pek çok ödül kazanmıştı.

‘Buruk acı’nın söz yazarıydı

Sennur Sezer, eşi ve daimi yoldaşı Adnan Özyalçıner’in ‘Buruk Acı’ isimli romanından aynı adla 1969’da sinemaya uyarlanan ve Türkan Şoray, Tanju Gürsu ile Muzaffer Tema’nın başrollerini paylaştığı film için yapılan ‘Buruk Acı’ şarkısının da söz yazarıydı. Bir yanlışlık sonucu TRT arşivine söz yazarı olarak Türkan Şoray’ın adı kaydedilmişti.

Son fotoğraf

Sennur Sezer son olarak geçtiğimiz pazar günü Beşiktaş Belediyesi tarafından PEN Yazarlar Derneği ve Türkiye Yazarlar Sendikası’nın desteği ile gerçekleştirilen Dağlarca Şiir Ödülü’nün jüri toplantısına katılmıştı. Ataol Behramoğlu, Doğan Hızlan, Enver Ercan, Ertan Mısırlı, Haydar Ergülen, Sennur Sezer ve Tarık Günersel’den oluşan seçici kurul, Şükrü Erbaş’ı ‘Pervane’, Ömer Erdem’i ise ‘Pas’ adlı kitaplarıyla ödüle değer gördü.

“Çocuklarımdır, bütün çocukları dünyanın”

İfademdir

Evliyim...

İki çocukluyum

Ozanım

Düzeltirim

Çocuklarımdır

Bütün çocukları dünyanın

Evet kaygılıyım

Çocuklarım için

Korkmasınlar isterim

Çalınışından kapının

Saygılıyım kurallara

Bu yüzden kurallar

Saygılı olsun isterim

İnsana

Evet ozanım

Çocuklarımdır

Bütün çocukları

Dünyanın

.......

İnsanın insandan korkmasına karşıyım

İşte bunun içindir

Bütün yazıp

Altına imza attıklarım