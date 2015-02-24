'Şah Fırat operasyonu IŞİD örgütüyle koordineli yapıldı' iddiası

İran radyosu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de düzenlediği 'Şah Fırat operasyonunu değerlendirirken, "Türkiye Hükümeti Suriye devleti ve hükümetini düşman olarak nitelendirip, angajman kurallarını değiştirerek, sınır boyu tekfirci teröristleri koruma altına almış bulunuyor. AKP hükümeti ve TSK, IŞİD terör örgütüyle koordineli olarak bu operasyonu gönül rahatlığıyla gerçekleştirmiştir" iddiasını öne sürdü.



Tahran Radyosu'nda Seyid Ali Gaemmagami imzalı yorumda 'Seçim yatırımı ve Şah Fırat nakli kabir operasyonu' başlıklı operasyonu ele alındı. Yorumda, 'Sykes-Picot Anlaşması' ile Osmanlı topraklarının İngiltere ve Fransa sömürgeci güçleri tarafından parsellendiği, Fransa'nın günümüzdeki Suriye'yi işgal ederken bu ülke halkını katliamdan geçirdiğini, Kurtuluş Savaşı ardından 1921'de Türkiye Cumhuriyeti ile anlaşma yaptığı ifade edildi. Yorumda bu anlaşma ile Türkiye'ye Süleyman Şah'ın Caber Kalesi'ni kendi topraklarının bir parçası olarak nitelendirme hakkını kazandığı Süleyman Şah'ın mezarının son askeri operasyonla yer değiştirdiği ifade edilirken, şu iddialarda bulunuldu:

'Süleyman Şah Saygı Karakolu da son 2 yıldır IŞİD'in kontrolü altına'





"Amerika, İngiltere ve Fransa 'NATO patronları' olarak, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün krallığı ve Türkiye Hükümeti açıkça, terörist ve katil İsrail rejimi bazen açık ve bazen gizli bir şekilde Suriye'de Özgür Suriye ordusunu kurdurup, ardından tekfirci terörist örgütleri geliştirdi. 'Özgür Suriye Ordusu' ise, Suudi Krallığı ile Katar petro-dolarlarıyla beslenip, Türkiye topraklarında karargah kurarak silahlandırılıp, Suriye halkına ve hükümetine katliam, terör ve yıkım dayattı. Özgür Suriye Ordusu ardından bütün tekfirci terör örgütlerinin kurulup silahlanmasına kaynaklık etti. Böylece Suriye'de terörizm ateşi yaygınlaştırıldı. Süleyman Şah Saygı Karakolu da son 2 yılda tekfirci vahşi IŞİD'in kontrolü altına girdi. IŞİD, bölgedeki Alevi, Sünni, Kürt ve Araplar'ı katliamdan geçirirken Süleyman Şah Mezarı'na dokunmadı. Çünkü Suriye'nin kuzey bölgeleri IŞİD ve diğer tekfirci terör örgütlerinin denetimindedir. Türkiye Hükümeti Suriye devleti ve hükümetini düşman olarak nitelendirip, angajman kurallarını değiştirerek, sınır boyu tekfirci teröristleri koruma altına almış bulunuyor. Bu nedenle IŞİD bu mezara ve saygı karakoluna hiç dokunmadı. AKP hükümeti defalarca Amerika ve batılı ülkeleri Suriye'yi işgal etmeye çağırdı. Hatta Türkiye Dışişleri Bakanlığı gizli toplantısında Suriye'den Türkiye'ye füzeler fırlatılması planlandı. Bundan amaç, Türkiye'nin tek başına yapamadığını, NATO ve Amerika'yı devreye sokarak Suriye topraklarına girmek ve doğrudan savaş başlatmaktı. Fakat bu plan da suya düştü."



İran Radyosu, bilgisayar oyunlu askeri operasyonları çağrıştıran 'Şah Fırat' adı verilen 'Nakli kabir operasyonu' ile Türkiye'nin sözde gövde gösterisi yaptığını iddia ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 39 tank, 57 zırhlı araç olmak üzere 100 araç ve 572 personelle Suriye topraklarına tecavüz ettiğini savundu. İran devlet radyosu Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, operasyon kararının Meclis tezkeresi de göz önüne alınarak, tamamıyla hukuk devleti kuralları içinde Ankara'da alındığını, hiçbir merciden izin veya yardım talep edilmediğini söylediğini kaydederek şöyle devam etti:

'AKP hükümeti ve TSK, IŞİD örgütüyle koordineli bu operasyonu gerçekleştirmiştir'





"Fakat Özgür Suriye ordusuyla Amerika liderliğindeki uluslar arası koalisyon güçlerinin de bilgilendirildiğini söyleyerek bunun koordine bir harekat olduğunu gözler önüne serdi. Fransa ile anlaşma uluslar arası hukuki meşruiyet getirmez. Çünkü günümüz Suriyesi Fransa mandası değil, bağımsız bir ülkedir. Davutoğlu ayrıca Özgür Suriye Ordusu'nun meşru olduğunu ileri sürüp, onun bilgilendirildiğini iddia ediyor. Özgür Suriye Ordusu'nun esamesi bile okunmuyor. Amerika ile Türkiye'nin özgür Suriye ordusunu ve ılımlı teröristleri 'Eğit-Donat Anlaşması' da bunu gösteriyor. Üstelik Süleyman şah mezarı IŞİD terör örgütünün denetimi altındadır. Demek ki; AKP hükümeti ve TSK, IŞİD terör örgütüyle koordineli olarak bu operasyonu gönül rahatlığıyla gerçekleştirmiştir. Suriye ordusu ve halk direniş güçleri Halep'in tekfirci teröristler olan IŞİD, Nusra Cephesi ve İslam cephesinden temizlenmesi amacıyla yakında geniş çaplı operasyon başlatacaklardır. Bu durumda Hunhar ve İslam düşmanı IŞİD ve diğer vahşi tekfirci terör örgütleri Türkiye'ye geri çekilip kaçmak zorunda kalacaklardır. Bu durum Türkiye iç güvenliğini de tehdit edecektir. Bu operasyon ise hem saygı karakolunun 39 personelini kurtarma hem de tekfirci teröristlerin Suriye'den kaçışını ve Türkiye topraklarına akın etmesini önlemektir. Buna ilaveten AKP genel seçimlerin eşiğinde Türk Milliyetçisi olduğunu ispatlamak MHP gibi Türk milliyetçisi oyları da kazanmak için Süleyman Şah mezarını taşıma operasyonunu gerçekleştirdi. İşte bu askeri operasyon bir adım ileri iki adım geri taktiğini de çağrıştırıyor ve boş alanda askeri tatbikattan başka bir şey de sayılmaz. Suriye hükümeti de Türkiye ordusunun bu saldırısını kınayıp uluslar arası hukuk ihlali olduğunu ve sonuçlarına katlanacağını bildirdi."