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YPG: Operasyon Kobani güçlerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir

YPG, Şah Fırat operasyonuyla ilgili bir açıklama yaparak operasyona aktif olarak katıldıklarını açıkladı

22 Şubat 2015 19:03

Halk Savunma Birlikleri (YPG) Basın Merkezi Süleyman Şah Türbesi’ne yönelik olarak Türkiye tarafından yapılan operasyonla ilgili, “Bu operasyon YPG Komutanlığımızın bilgisi dahilinde ve YPG Kobani güçlerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir” dedi.

YPG Basın Merkezi’nin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Türk ordusuna bağlı zırhlı araçlar ve askerlerin katılımıyla dün gece Süleyman Şah Türbesi’ne yönelik bir operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyon YPG Komutanlığımızın bilgisi dahilinde ve YPG Kobani güçlerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Türk devletinin talebi ve koalisyon güçlerinin isteğini değerlendiren komutanlığımız insani boyutları ön planda olan operasyonda bir sakınca görmemiş ve onay vermiştir.

YPG Kobani Komutanlığımızca belirlenen yetkili arkadaşlarımız ile Türk devlet yetkilileri arasında yürütülen 4 günlük tartışmalar ardından operasyon planlaması somutlaştırılmıştır. Bu çerçevede dün gece saat 21.00’da Türk ordusuna bağlı zırhlı araçlar ve belli sayıda asker Mürşitpınar kapısından Kobani Kantonu sınırları içine girmiştir. Türk ordusu, daha önce belirlenen yol hattı üzerinden güçlerimize ait araçlar eşliğinde ilerleyerek Süleyman Şah türbesine ulaşmıştır. Güçlerimizin denetiminde bulunan alanlar içinde Türk askerlerinin mevziilendirilmesi ve ikmalinde sorumluluk alan güçlerimiz geri çekilme esnasında da bu görevini eksiksiz yerine getirmiştir.

Güçlerimizin aktif katıldığı operasyon sağlıklı bir şekilde tamamlanmıştır.”

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