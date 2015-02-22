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Suriye: Şah Fırat operasyonundaki saldırgan tavrın sonuçlarından Türkiye sorumludur

Suriye, Şah Fırat operasyonunu 'Açık bir saldırganlık' olarak niteledi

22 Şubat 2015 15:57

Suriye rejiminden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), IŞİD tarafından kuşatıldığı iddia edilen Türkiye sınırları dışındaki tek Türk toprağı Suriye içindeki Süleyman Şah Saygı Karakolu ve Türbesi’ne bu sabaha karşı 39 tankla yapılan operasyona tepki geldi. Suriye hükümetinden yapılan açıklamada "Saldırgan tavrın sonuçlarından Türkiye sorumludur" denildi.

Açıklamaya göre, Türkiyedeki Suriye Konsolosluğu operasyon hakkında bilgilendirildi ama operasyon için onay beklenmedi. Suriye hükümeti, açıklamasında, "Bu saldırgan tavrın sonuçlarından Türkiye sorumludur" ifadelerini kullandı.

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