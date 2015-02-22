Davutoğlu açıkladı; operasyonun adı 'Şah Fırat'

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), IŞİD tarafından kuşatıldığı iddiaları olan Türkiye sınırları dışındaki tek Türk toprağı Suriye içindeki Süleyman Şah Saygı Karakolu ve Türbesi’ne yaptığı operasyona ilişkin olarak kişisel Twitter hesabından açıklama yaptı. Davutoğlu, operasyonun adının Şah Fırat olduğunu açıkladı.

Davutoğlu, "Ecdadımızın emaneti Süleyman Şah’ın naaşı Suriye içindeki yeni mekanına geçici olarak nakledilmek üzere ülkemize getirilmiştir" dedi.

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Bugüne kadar büyük bir onur ile görev yapan Süleyman Şah Saygı Karakolu personeli de TSK’nın Şah Fırat operasyonu ile yurda dönmüşlerdir. Süleyman Şah'ın naaşının nakledileceği Suriye Eşmesinde bir bölge ordumuz tarafından kontrol altına alınmış bayrağımız göndere çekilmiştir.

Her türlü riski barındıran çatışma ortamında Suriye toprakları içesinde gerçekleştirilen bu son derece başarılı operasyon nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman personelini bir kez daha tebrik ediyorum.