TSK, operasyon sırasında Süleyman Şah Türbesi'ni imha etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), IŞİD tarafından kuşatıldığı iddiaları olan Türkiye sınırları dışındaki tek Türk toprağı Suriye içindeki Süleyman Şah Saygı Karakolu ve Türbesi’ne bu sabaha karşı 50 tankla “yıldırım operasyonu” gerçekleştirdi. Özel Kuvvetler bölgeyi terketmeden önce karakol ve türbeyi patlayıcı ile havaya uçururken, türbedeki 3 sandukayı da beraberinde Türkiye’ye getirdi.

Türbe ve karakolun IŞİD’in eline geçmemesi için imha edildiği bildirildi. Türbenin bir başka yere kaydırılacağı ifade edildi.