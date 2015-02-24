'Şah Fırat operasyonuna 200 YPG'li katıldı, kritik yerlerde askerlerle YPG'liler beraber mevzilendi'

Süleyman Şah operasyonuna katılan üç komutandan biri olan Kobani’nin YPG komutanı Dijvar Xebat, operasyondan 4 gün önce haberlerinin olduğunu belirterek bu operasyona YPG’nin 200 kişiyle katıldığını, 40 da Türk askeri bulunduğunu aktardı. Stratejik olan yerlerde, YPG ve Türk askerinin beraber mevzilendiğini ifade eden Xebat, Türkiye’nin YPG ile yaptığı işbirliğini reddetmesine tepki gösterdi.

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Erk Acarer, Kobani’ye giderek, Süleyman Şah operasyonuyla ilgili YPG’liler konuştu.

Erk Acarer’in Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberi şöyle:

Artık yerinde olmayan Süleyman Şah Türbesi’ne ulaşan yolda, YPG’nin operasyon için açmış olduğu koridor boyunca ilerliyoruz. Operasyon için tankların girdiği Mürşitpınar Sınır Kapısı’nın yanındayız. Tankların yol boyunca yaptığı izler hâlâ duruyor. Onlara YPG’nin rehberlik yaptığı, hem önde hem de arkada eşlik ettiği biliniyor. Yol arkadaşımız Iraklı Roben çelişkiler üzerinde duruyor: “Türkiye, Kobani’de IŞİD’e yardım edip, YPG’den yardım aldı.”

Yolumuz tam sınır noktasında bulunan bir eve çıkıyor. Tankların geçişine tanıklık eden ev sahibi Mustafa Bekir, “DAİŞ, Musul’u ele geçirince savaşın buraya sıçrayacağını biliyorduk. Çünkü DAİŞ, Türkiye’ye komşu olmak istiyordu. DAİŞ’e Türkiye’den yardım yapıldı. Evimiz sınırda olduğu için Türkiye’den silah taşındığını görüyorduk. Sonunda çeteler buradan gitti. Türkiye’ye operasyonda yardım eden ise YPG oldu” diyor.

110 tank saydık

Bekir, operasyonla ilgili detayları da şöyle anlatıyor: “Operasyondan önce giriş yapan 110 tank saydık. Öncesinde telefon hatlarımızda problem yaşandı. Tanklar 20.30’da geçmeye başladılar. Hem önde hem arkada YPG bayrakları vardı. Türbeyi patlatıp naaşları aldıktan sonra çekildiler”

Dijvar Xebat da bilgi veriyor: “Operasyondan 4 gün önce haberimiz vardı. Türkiye hükümeti Kobani Kantonu’yla görüşme yaptı. Çok basit bir anlatımla, Türkiye bizden Süleyman Şah Türbesi ile ilgili olarak yardım istedi. 2 YPG’li ve bir YPJ’li olmak üzere operasyonu bizim taraftan koordine ettik. Üç komutandan biri bendim. Türk askerleriyle de koordineliydik.”

Birlikte getirdik

YPG komutanı detayları da gizlemiyor: “Operasyona YPG olarak 200 kişiyle katıldık. 40 Türk askeri vardı. Stratejik yerlerde, Türk askeriyle beraber mevzilendik. Operasyon, 21 Şubat saat 21.00’de başladı, 22 Şubat’ta öğleyin bitti”

Xebat, Türkiye’nin yaptığı değerlendirmelere dikkat çekiyor: “Biz insanlık görevimizi yerine getirdik. Ancak gerçekleri de olduğu gibi dile getirmek gerekir. Türk tarafı ve YPG olarak birlikte bir operasyon yaptık. Türkiye’ye yardımcı olduk. Bize teşekkür edilmedi.”

Ceset kokuları geliyor

Kobani’de elektrik gece 24.00’te kesilip, akşam üzeri geliyor. Geniş odanın ortasına kurulmuş sobayı yakmak için gaz kullanılıyor. O da tasarruf amacıyla gece yarısında söndürülüyor. YPG karargâhına gitmeden önce, savaş sırasında hem dayanışmada bulunmak hem de belge toplamak için Kobani’ye gelen yol ve ev arkadaşımız Iraklı Roben ile dışarı çıkıyoruz. Böylece bölgedeki yıkım ve drama yakından tanık oluyoruz. “Mayınlar temizlendi ama sen yine de dikkatli ol!” diye uyarılıyorum. Şehirdeki milislerin bir kısmı artık sokak denemeyecek yıkıntılar arasında nöbet tutuyor, bir bölümü cihatçılara ait cesetleri arıyor bazıları ise mayın temizliyor. Kobani’nin artık sokak denemeyecek yıkıntılarında dolaşırken, hâlâ ceset kokuları alıyoruz.