T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Şah Fırat operasyonuna 200 YPG'li katıldı, kritik yerlerde askerlerle YPG'liler beraber mevzilendi'

YPG komutanı: Operasyonu 4 gün önceden biliyorduk

24 Şubat 2015 10:19

Süleyman Şah operasyonuna katılan üç komutandan biri olan Kobani’nin YPG komutanı Dijvar Xebat, operasyondan 4 gün önce haberlerinin olduğunu belirterek bu operasyona YPG’nin 200 kişiyle katıldığını, 40 da Türk askeri bulunduğunu aktardı. Stratejik olan yerlerde, YPG ve Türk askerinin beraber mevzilendiğini ifade eden Xebat, Türkiye’nin YPG ile yaptığı işbirliğini reddetmesine tepki gösterdi.

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Erk Acarer, Kobani’ye giderek, Süleyman Şah operasyonuyla ilgili YPG’liler konuştu.

Erk Acarer’in Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberi şöyle:

Artık yerinde olmayan Süleyman Şah Türbesi’ne ulaşan yolda, YPG’nin operasyon için açmış olduğu koridor boyunca ilerliyoruz. Operasyon için tankların girdiği Mürşitpınar Sınır Kapısı’nın yanındayız. Tankların yol boyunca yaptığı izler hâlâ duruyor. Onlara YPG’nin rehberlik yaptığı, hem önde hem de arkada eşlik ettiği biliniyor. Yol arkadaşımız Iraklı Roben çelişkiler üzerinde duruyor: “Türkiye, Kobani’de IŞİD’e yardım edip, YPG’den yardım aldı.”

Yolumuz tam sınır noktasında bulunan bir eve çıkıyor. Tankların geçişine tanıklık eden ev sahibi Mustafa Bekir, “DAİŞ, Musul’u ele geçirince savaşın buraya sıçrayacağını biliyorduk. Çünkü DAİŞ, Türkiye’ye komşu olmak istiyordu. DAİŞ’e Türkiye’den yardım yapıldı. Evimiz sınırda olduğu için Türkiye’den silah taşındığını görüyorduk. Sonunda çeteler buradan gitti. Türkiye’ye operasyonda yardım eden ise YPG oldu” diyor.

 

110 tank saydık

 

Bekir, operasyonla ilgili detayları da şöyle anlatıyor: “Operasyondan önce giriş yapan 110 tank saydık. Öncesinde telefon hatlarımızda problem yaşandı. Tanklar 20.30’da geçmeye başladılar. Hem önde hem arkada YPG bayrakları vardı. Türbeyi patlatıp naaşları aldıktan sonra çekildiler”

Dijvar Xebat da bilgi veriyor: “Operasyondan 4 gün önce haberimiz vardı. Türkiye hükümeti Kobani Kantonu’yla görüşme yaptı. Çok basit bir anlatımla, Türkiye bizden Süleyman Şah Türbesi ile ilgili olarak yardım istedi. 2 YPG’li ve bir YPJ’li olmak üzere operasyonu bizim taraftan koordine ettik. Üç komutandan biri bendim. Türk askerleriyle de koordineliydik.”

 

Birlikte getirdik

 

YPG komutanı detayları da gizlemiyor: “Operasyona YPG olarak 200 kişiyle katıldık. 40 Türk askeri vardı. Stratejik yerlerde, Türk askeriyle beraber mevzilendik. Operasyon, 21 Şubat saat 21.00’de başladı, 22 Şubat’ta öğleyin bitti”

Xebat, Türkiye’nin yaptığı değerlendirmelere dikkat çekiyor: “Biz insanlık görevimizi yerine getirdik. Ancak gerçekleri de olduğu gibi dile getirmek gerekir. Türk tarafı ve YPG olarak birlikte bir operasyon yaptık. Türkiye’ye yardımcı olduk. Bize teşekkür edilmedi.”

 

Ceset kokuları geliyor

 

Kobani’de elektrik gece 24.00’te kesilip, akşam üzeri geliyor. Geniş odanın ortasına kurulmuş sobayı yakmak için gaz kullanılıyor. O da tasarruf amacıyla gece yarısında söndürülüyor. YPG karargâhına gitmeden önce, savaş sırasında hem dayanışmada bulunmak hem de belge toplamak için Kobani’ye gelen yol ve ev arkadaşımız Iraklı Roben ile dışarı çıkıyoruz. Böylece bölgedeki yıkım ve drama yakından tanık oluyoruz. “Mayınlar temizlendi ama sen yine de dikkatli ol!” diye uyarılıyorum. Şehirdeki milislerin bir kısmı artık sokak denemeyecek yıkıntılar arasında nöbet tutuyor, bir bölümü cihatçılara ait cesetleri arıyor bazıları ise mayın temizliyor. Kobani’nin artık sokak denemeyecek yıkıntılarında dolaşırken, hâlâ ceset kokuları alıyoruz.

ETİKETLER

kobanikobaneypgsüleyman şahoperasyonhaber

İlgili Haberler

Demirtaş'tan Süleyman Şah açıklaması: Zafer sunumu yanlış, PYD ile işbirliği önemli

Selahattin Demirtaş, hükümetin Süleyman Şah meselesindeki zafer sunumlarını doğru bulmadıklarını belirtti

Bakan Yılmaz'dan yeni Süleyman Şah'a davet: Yürüme mesafesinde, herkesi bekleriz

'Ecdadına bir Fatiha okumak isteyenleri ziyarete davet ediyoruz'

Süleyman Şah türbesinin yeni arazisinin sahibi konuştu: Satış işlemi yapmadım, yardım bekliyorum

Kobanili Bozan Osman: Sabah bakınca Türk askerlerini gördüm

Yeni Süleyman Şah Türbesi böyle olacak

Geçici Süleyman Şah türbesi’ne ait görseller ise Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü tarafından kamuoyu ile paylaşıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24