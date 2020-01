Bakan Yılmaz'dan yeni Süleyman Şah'a davet: Yürüme mesafesinde, herkesi bekleriz

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Süleyman Şah Türbesi'nin tahliye edilme operasyonuna ilişkin olarak 'Yeni Suriye Eşme'sindeki türbe ülkemize yaya yürüme mesafesindedir. Ecdadına bir Fatiha okumak isteyenlerei ziyaret etmeye davet ediyoruz. Orada da görülecektir ki bayrak dalgalanmaktadır'' dedi.

Meclis'te operasyonla ilgili bilgiler veren Bakan Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'Bu bir milli dava'

Bu bir milli davadır. Bu operasyona karşı çıkan dış güçlerin kim olduğuna bakıldığında bu operasyonun ne kadar doğru olduğu da görülecektir. Suriye’de her geçen gün artan güvenlik sorunları ve askeri zaruretler de dikkate alınarak Süleyman Şah Karakolu’ndaki manevi değerleri geçici olarak Eşme Köyü’nde kalan bir yere taşınmasına hükümetimizce karar verilmiştir. 21 Şubat 2015’de eş zamanlı operasyon başlatıldı. Birliklerimiz 22 Şubat 00.30’da karakola ulaşmıştır. Birliklerimiz 21.02 itibariyle bayrağımızı bu toprak parçası üzerinde dalgalandırmıştır. Emanetler ve Mehmetçiklerimizi alarak Türkiye’ye güvenle gelmiştir.

'Kaybedilen vatan toprağı yok'

Her tür risk içeren bölgede çatışma dahi olmadan bu operasyonun gerçekleşmiş olması TSK’nın caydırıcı gücünü göstermektedir. Operasyonun başlangıcında intikal sırasında bir personelimiz geçirdiği kaza sonucu şehit olmuştur. Bu operasyon Mehmetçiğimizin can güvenliği gerekçesiyle gerçekleştirilmiştir. Mehmetçik rehin diyenlere Mehmetçiğin rehin olmadığı gösterilmiştir. Kaybedilen bir vatan toprağı yoktur. Türkiye egemenlik hakkından vazgeçmemiştir.

Bölge 24 saat boyunca İHA’larla da gözlemlenmekteydi. Hava şartları müsait olduğunda yapılabilmekteydi. Bu da mevcut riski arttırmaktaydı. Bu tehdidin ne kadar süreceği de bilinmemekte. 5 yıl süren de var 30 yıl da. Türkiye daha önce de IŞİD rehinesi olan Musul Başkonsolosluk personelinin tecrübesini yaşamıştır. Rehin alındıklarında konsolosluk neden daha önce boşaltılmadı demişlerdi. Bugün karakoldaki askerlerimizin can güvenliği için neden tedbirler alındı demeye de hakları yoktur. Hükümetimiz her bir vatandaşımızın can güvenliğini koruyacak tedbirleri alır. Hiç kimse Türkiye’nin ülke topraklarının ve can güvenliğinin korunmasının kararlılığını test etmesin.

'Ülkemize yürüme mesafesinde'

Yeni Suriye Eşme'sindeki türbe ülkemize yaya yürüme mesafesindedir. Ecdadına bir Fatiha okumak isteyenleri ziyaret etmeye davet ediyoruz. Orada da görülecektir ki bayrak dalgalanmaktadır