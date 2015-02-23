Suriyeli bakandan Şah Fırat açıklaması: Bu saldırı savaş nedeni!

Suriye Ulusal Uzlaşı Bakanı Ali Haydar, Süleyman Şah Türbesi'ne düzenlenen Şah Fırat operasyonunu "saldırı" ve "Suriye'nin egemenliğini ihlal" olarak değerlendirerek Türkiye'yi kınadı.

Rudaw'a konuşan Haydar, Suriye'nin Türkiye'ye doğrudan değil, 'stratejik' bir cevap vereceğini belirterek şunları söyledi: "Türkiye'nin Suriye topraklarına müdahalesi gerçek yüzlerini ve Suriye'ye yönelik düşmanca amaçlarını ortaya koydu."

Şah Fırat operasyonunu "savaş nedeni" olarak nitelendiren Haydar, "Suriye'de iç savaş ve kriz patlak verdiğinde Türkiye, isyancılara ve teröristlere sınırlarını açarak ve onları eğitip silah sağlayarak savaşa düpedüz destek verdi. Türkiye, topraklarını Suriye'ye saldırı düzenlemek için kullandı" iddiasında bulundu.

Ankara'yı IŞİD militanlarına destek vermekle suçlayan Haydar sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye IŞİD'e yardımdaki rolünü herkese gösterdi ve bugün görüyoruz ki IŞİD sadece Suriye değil tüm dünya için bir tehdit."

Suriye hükümeti ilk açıklamasında operasyonu 'alenen saldırganlık' olarak nitelendirmiş, "Sonuçlarından Ankara'yı sorumlu tutacağız" ifadesini kullanmıştı.