Davutoğlu: Süleyman Şah operasyonu öncesi hiçbir merciden izin almadık, eş zamanlı iki ayrı operasyon yapıldı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Süleyman Şah Saygı Karakolu'na yapılan 'Şah Fırat' operasyonuyla ilgili Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile açıklamalar yaptı. Davutoğlu, "operasyon sırasında YPG'nin yardımı oldu mu ve farklı merciilerden izin alındı mı?" sorusuna "Süleyman Şah operasyonu öncesi hiçbir merciden izin almadık, karar Ankara'da alındı. Koalisyon güçlerine operasyon başladıktan sonra bilgi verildi" diye yanıt verdi. Davutoğlu, eş zamanlı bir başka operasyon daha düzenlendiğine dikkat çekerek, "Dün akşam iki operasyon başlatılmıştır. Güçlerimiz sınırdan geçerek Süleyman şah karakoluna gitmişti. Aynı anda tank birliğimiz Eşme bölgesinden geçerek bir toprak parçasını kontrol altına almış ve bayrağımızı bu toprak parçası üzerinden dalgalandırmıştır" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

‘İki operasyon başlatılmıştır’

Asırlarca bu mukaddes mekan tarihin en sembolik mekanlarından biri olmuştur. Son dönemde görülen zaruret üzerine gerekli tedbirlerin alınması gerekmiştir. Manevi emanetlerin korunması ve silahlı kuvveler mensuplarımızın güvenliklerinin alınması için TSK’ya direktif verilmiştir. Geçtiğimiz hafta içinde bu direktifler nihai aşamaya gelmiş ve dün akşam saat 9 itibariyle başlatılmıştır. Dün akşam iki operasyon başlatılmıştır. Güçlerimiz sınırdan geçerek Süleyman şah karakoluna gitmişti. Aynı anda tank birliğimiz Eşme bölgesinden geçerek bir toprak parçasını kontrol altına almış ve bayrağımızı bu toprak parçası üzerinden dalgalandırmıştır.

Tüm operasyonlar Genelkurmay karargahından benim de katılımımla yürütülmüştür. 572 personelle Suriye’ye girilmiştir. 00:30’da birliklerimizi Süleyman ah saygı karakoluna ulaştırılmıştır. Nakli kubur için dini tören yapılmıştır. Manevi değer taşıyan tüm unsurlar alınmıştır. 04:45’te son askerimizi buradan ayrılmıştır. Bayrağımız buradan alınmıştır.

‘Tek bir kaybımız oldu...’

Herhangi bir istismara yol açmamak için geride kalan yapılar kullanılamaz hale getirilmiştir. 06:03 civarında ilk askeri birliklerimizi ülkemize giriş yapmışlardır. Bütün birliklerimiz salimen ülkemize dönmüşlerdir. Maalesef tek bir kaybımız olmuştur. O da çatışma sonucu değil. Harekat başladığı sırda bir askerimizi kaza nedeniyle şahadet şerbetini içmiştir.

‘Son derece başarılı bir operasyon’

Bu da geçici bir nakildir. Suriye’de şartlar düzeltildiğinde asıl yerine nakli kubur yapılabilir. Dinen manen ve milli olarak yapılması gereken her şey hiçbir eksik bırakılmadan yapılmıştır. Son derece başarılı bir operasyon bu saat itibariyle başarılmıştır. Ben bütün birliklerimize bütün milletim bütün tarihimiz adına bütün ecdadımızın adına teşekkürü bir borç biliyorum.

‘Bütün komutanlarımıza teşekkürü borç biliyorum’

Şu ana kadar tek bir an bile uyku görmeden takip eden bütün komutanlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Uluslararası hukuk alanında hiçbir hakkımız zayi edilmemiştir. Ben tekrar bir milletin tarihine sahip çıkmasıyla geleceğini inşa edebileceğini vurgulamak istiyorum. Buradan takip etmek suretiyle silahlı kuvvetlerimizin operasyon kabiliyetini de yakından gördüm. Sayın cumhurbaşkanını da bilgilendirdim. Allah bu bayrağı o gönderden indirmesin.

Soru & cevap

Herhangi izin alındı mı bir operasyon için işbirliği yapıldı mı?

Bu operasyonun kararı Ankara’da alınmıştır. Hiçbir merciden ne izin ne de yardım talep edilmiştir. Bu operasyon esnasında karşımıza kim çıkmış olursa olsun TSK her türlü engeli aşar ve o emanetleri ülkemize getirildi. Karar ve talimat hükümet tarafından alınmış, cumhurbaşkanımızın onayından geçmiştir. Herhangi bir kayıp olmaması için koalisyon güçlerine bilgilendirme yapılmış ve hava operasyonları sürekli yapıldığı için koordinasyon zorunlu olarak sağlanmıştır. Bütün taraflar biliyordu ki bu operasyona yönelik bir karşılık en sert şekilde cevap bulurdu.

Türkiye’nin yurt dışında başka toprağı kalmadı algısı var. Bunun hakkında ne diyorsunuz?

Bu yanlış bir algıdır. Önemli olan Süleymanşah’ın manevi emanetine sahip çıkmaktır. Bu topraklar üzerinde şu an itibariyle hatta gece 21 itibariyle birliklerimiz Suriye’ye girerek Eşme’de Türk Bayrağı çekilmiştir.

Karakozak’taki Türk bayrağı inmeden Suriye’nin başka bir noktasında Türk bayrağı dalgalanmaya başlamıştır. 38 personelimiz ülkemize gelmiş durumdadır. Bir ekranda Karakozak’taki askerlerimizi diğer yanda da 4 kol halinde yürüyen askerlerimizin görüntüsü takip ettik.